高雄工業展今起4天　350家廠商拚業績

開幕典禮後進行攤位參訪，圖為參觀自動揀貨系統。（中評社 蔣繼平攝） “2024高雄自動化工業展”及“高雄儀器化工展”15日下午舉辦開幕典禮。（中評社 蔣繼平攝） 高雄市副市長羅達生致詞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月15日電（記者 蔣繼平）“2024高雄自動化工業展”及“高雄儀器化工展”在高雄展覽館一連展出4天，15日下午舉辦開幕典禮，共超過350家廠商，展出近800個攤位，呈現上游原料、中游機械設備到下游製成品產業鏈，提供採購平台。高雄市副市長羅達生代替總質詢備詢中的市長陳其邁出席，預祝參與廠商和買主參展順利，訂單滿滿。



“2024高雄自動化工業展”及“2024高雄國際儀器化工展”於5月15日至18日在高雄展覽館登場，兩展結合尖端化工儀器及最先進的自動化工業設備，展現全球自動化4.0的一條龍產業，更邀請到高雄市儀器商業同業工會、高雄科技大學、高雄市五金商業同業公會、中華液壓氣動協會共襄盛舉，吸引台灣各地300家業者，共600攤的規模盛大展出，活動由經濟日報主辦。



開幕儀式於下午2時展開，由於民進黨高雄市長陳其邁在議會備詢，改由副市長羅達生出席，協辦的高雄科技大學副校長吳忠信、高雄市儀器公會理事長吳俊彥及“經濟部”、各公協會等代表蒞臨觀禮，在醒獅團熱鬧的戰鼓聲下揭開序幕。



高雄市副市長羅達生致詞表示，政府非常重視數位轉型和淨零轉型，特別在淨零部分，企業轉型過程面臨逐步增大的成本壓力，尤其是高雄石化業、鋼鐵、金屬業、扣件業等，作為全台最大產地所在，產業面臨這些轉型挑戰，政府將不斷給予支持；另外，市府非常重視人才及技術面的培育，成立碳權教育所及淨零學院，並提供製造業轉型相關的人才培訓和證照服務。



羅達生也提到，自動化和石化產業的應用不只工業上的機器設備，甚至到服務業、以及家庭工業，相信這兩個行業前景一片看好，他最後也預祝參與廠商和買主參展順利訂單滿滿。

