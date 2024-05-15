準“經長”拜會　楊瓊瓔：他允諾檢討能源政策

藍委楊瓊瓔。（照片：楊瓊瓔辦公室提供） 中評社台北5月15日電／520將上任的“經濟部長”郭智輝今日到“立法院”拜會“立委”，國民黨“立委”楊瓊瓔表示，郭來自產業界，和她一樣瞭解產業所擔憂的問題，並向郭表達產業優心供電穩定及檢討能源政策等議題。郭也允諾上任會盡速盤點能源政策、解決問題。



楊瓊瓔表示，今天一早和郭在辦公室談話交換意見約半小時，感覺郭在能源改革議題的態度，比過去官員開放，她也有問到新政府對核能看法，郭智輝則說，會符合民主做法，尊重多數人同意。



企業界出身、原崇越集團董事長郭智輝今天低調現身“立法院”，拜會經濟委員會委員，包含國民黨“立委”陳超明、張嘉郡、呂玉玲、楊瓊瓔等人，身段柔軟。



楊瓊瓔指出，現在許多國家都在重新思考發展核能發電，甚至以此推動淨零碳排，郭智輝過去提及核電要全民認同，她也問郭，政策是否有考慮使用核能的方向。郭智輝回答說，他接到的訊息是服務國民、國民意見是施政最重要支持，會以符合民主做法，尊重多數人同意。



楊瓊瓔也直接問郭，2025非核家園政策的再生能源配比目標已跳票，“賴政府”是否還堅持非核家園？郭智輝對此僅回應，這涉及跨“部會”討論，不是“經濟部”單方面能決定，但有接到“總統”（指賴清德）指示，跟過去最大差異是，“跨‘部會’的議題會優先處理。”

