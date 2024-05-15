李艷秋十問蔡英文為何赦扁　執政總結12字

針對蔡英文可能特赦陳水扁一事，資深媒體人李艷秋在臉書提出看法。（照:李艷秋的新聞夜總會） 中評社台北5月15日電／蔡英文是否將在20日卸任前特赦陳水扁，引發各界關注。資深媒體人李艷秋預言，這將是蔡英文主政八年唯一會讓後人記得的政績。李也提出10個問題，希望蔡英文回答，感嘆蔡執政可能由“貪污犯不必關，死刑犯不必死”這12個字作總結。



至於為什麼要特赦陳水扁，李艷秋也點出其中奧妙表示，只要看看蔡英文最崇拜的李登輝，在卸任之後靠向“台獨”，在政壇依然神功護體，玩得風生水起，就可以知道蔡英文在想什麼了。



陳水扁卸任後被起訴10案，龍潭購地、陳敏薰買官收賄、海角7億、二次金改收元大2億案被判有罪，刑期合併執行20年定讞。至於“國務機要費”後來發現是歷史共業，所以修法除罪化免訴，而侵占機密外交款有審無罪，剩下4案包括二次金改收國泰新台幣3億、教唆偽證、卸任後侵占機密公文、陳敏薰買官洗錢。



李艷秋今天在臉書發文表示，根據側翼和民進黨內“立委”稱赦扁的理由是，扁案就是政治案件，陳水扁說政治案件不能用法律解決，應該要政治解決、可以促進朝野和諧、中國“欺壓”台灣，讓扁案畫下句點，台灣才能團結繼續向前走，民進黨一向的問題就是，當他要做一件不正大光明、有違民意的事，就把邏輯搞亂，讓你懷疑自己的智商。



李艷秋說特赦陳水扁是“總統”特權，所以有些疑問衹有蔡英文能回答，於是她想向蔡提出10問：



1、陳水扁是政治犯還是貪污犯？



2、特赦前提是認罪，陳水扁有認罪嗎？



3、不認罪又特赦他，所以蔡英文認為扁案是冤獄？



4、“總統”特赦一名司法定讞、卻不認罪的貪污犯，是想告訴“國人”什麼台灣價值？5、如果扁案是冤獄，要不要拿納稅錢做冤獄賠償？判陳水扁20年刑期的司法官，要不要出來下跪道歉，承認羅織栽贓陳水扁？



6、原先定讞的案件應否重審，將陳水扁受冤真相公諸於世？



7、扁案已被查扣貪污款11億，但是“總統”掛保證，陳水扁不是貪污犯，要將11億返還扁家嗎？



8、陳水扁已經第38次延長保外就醫，開直播、辦簽書會、選舉站台、接受專訪，牢中受刑人剩最後一口氣都不一定能保外，蔡英文要不要解釋一下台灣司法的標準？



9、看到貪污洗錢犯在外指點江山，司法從不敢“依法”押他回監，現在“總統”特赦，更把司法踩在腳下，小老百姓還能指望司法是青天？這就是蔡英文所說的“彌平社會分裂”？



10、陳水扁尚有侵佔1.7萬件機密文件案、陳敏薰一千萬買官案、二次金改收3億及洗錢案（二審被判18年）、教唆馬永成等做偽證案，都因他“病重”保外而停審，這些案子一併特赦了嗎？還審不審？審了有罪關不關？



不少人議論蔡英文特赦陳水扁是為了報恩還是賴清德拆彈一事，李艷秋認為，只要看蔡英文最崇拜的李登輝，在卸任後靠向“台獨”，甚至成立台聯黨，在政壇依然神功護體，玩得風生水起，任何勢力都要禮讓拉攏，就可知蔡英文在想什麼了。



李艷秋也諷刺表示，主政八年的蔡英文執政，可能由“貪污犯不必關，死刑犯不必死”這12個字做總結，而特赦陳水扁也將是蔡英文唯一會讓後人記得的政績。