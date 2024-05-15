馮世寬出回憶錄　揭濟公預言他“防長”任期

馮世寬。（中評社 資料照） 中評社台北5月15日電／即將於520卸任的“退輔會”主委馮世寬篤信佛道教，因曾任新北市淡水區行天武聖宮主委被稱“廟公”。他14日出版新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》提到，他被蔡英文任命為“國防部長”的三年前，行天武聖宮的濟公師父即透過乩身預言過此事，甚至在他手掌心以紅筆寫下“18”這個數字，後來驗證正是他前後擔任“國防部長”的時間。也揭露他和2016年初選上的蔡英文見面情況，談當年出任“國防部長”一職的契機。



馮世寬在書中以“濟公密碼”為章節名提及，淡水行天武聖宮的濟公師父早在他接到任命的三年前，就曾當許多信眾的面說過，“你們大師兄將來會統領三軍喔！”當晚濟公師父降駕時，祂要馮晚一點走。過了晚上12點，衪突然叫馮過去，並用紅筆在他寫下“18”這個數字。但他真正意會到這個數字的意涵，是在卸下“國防部長”職位後，發覺他“部長”任期正是“18”個月。



馮世寬也在書中透露蔡英文獲其邀請出任“國防部長”的細節。馮世寬說，他接獲邀請當天，在蔡英文的辦公室裡，“讓我訝異的是，民進黨主席的辦公室竟是如此狹小簡陋。辦公桌前的五人座沙發上，已坐了未來的‘行政院長’、‘外交部長’、‘中日協會’祕書長與我的舊友。”



馮世寬形容，在與蔡英文交談過程，沒有官式的拘謹，她談笑風生，讓馮世寬有點手足失措。在一行人交談一陣後，蔡英文突然提到“馮將軍，大家都說你好，我想請你來當我們的“國防部長”。”讓馮世寬無言以對，蔡英文緊接著問“你一定很緊張對不對？”馮世寬說，當時他本能的反應是回答“我沒有投妳票喔！”



馮世寬說，蔡英文馬上開玩笑地責怪在座的人“怎麼選了一個沒投我票的來當我的“國防部長”呢？”馮世寬接著說他已離開軍中十年，都在宮廟服務，對軍方已生疏，“我建議您把現任‘部長’留任一年以安定情勢，在這期間找出最佳人選接任，比較妥當。”



蔡英文當時表示，因為馮世寬在宮廟的十年，“我們認為是個黃金時代。你已洗去官僚氣息而仍保有軍人的特質，這正是我們需要的。”而後看見馮世寬沒再回應，蔡英文便起身說“大家還有什麼意見嗎？如果沒有就是你了，恭喜啊！”馮世寬強調，沒有客套寒暄，沒有官式接待，全程輕鬆愉快。



馮世寬在回憶錄中也提到，當年海軍發生雄三飛彈誤射事件後，自己曾向蔡英文報告，坦言自己如果是文人“部長”，可能一時之間無法掌握全局。他也向蔡文建議，“‘我國’情現況實不相宜。”蔡英文則說，“我不會用文人當‘部長’。”