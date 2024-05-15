馬英九健檢遭媒體跟拍　馬辦譴責擔憂安危

馬英九卸任禮遇即將結束，馬辦憂心其人身安危。（中評社資料照） 中評社台北5月15日電（記者 張嘉文）馬英九卸任將滿八年，相關禮遇即將結束。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天發出新聞稿表示，馬英九今日前往醫院進行例行體檢時，遭特定媒體騷擾跟拍，完全無視院方尊重隱私、禁止採訪的規定，他對此要嚴正譴責，更為下週起卸任禮遇結束後的馬英九人身安全感到憂心。



蕭旭岑指出，因卸任禮遇結束在即，馬英九今日輕車簡從至醫院體檢，不料卻遭特定媒體跟拍騷擾，經院方與幕僚制止，對方仍態度強硬，拒絕遵守院方規定，無視個人隱私，對馬造成困擾。



據指出，該跟拍者自稱壹蘋記者。



蕭旭岑表示，過去馬英九歷年體檢，從未遭媒體跟拍騷擾，今天卻在禮遇結束前四天，發生讓人遺憾的情況，他個人嚴正譴責，也關切是否有特定力量醞釀在馬英九禮遇結束後生事。



蕭旭岑強調，他最近多次受訪指出，由於卸任“總統”禮遇即將結束，如何保護卸任“元首”安全，並無前例可循。加上馬英九訪問大陸，舉行“馬習二會”，降低兩岸緊張，卻遭民進黨“立委”不斷攻擊，激起社會對立情緒，造成馬的安全重大隱憂。



蕭旭岑也向即將就任的賴清德喊話，即使朝野政見看法不同，但是馬英九的安危，攸關整體社會穩定，他呼籲賴清德約束黨內極端聲音，避免造成社會更大動盪。