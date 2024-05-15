抱怨才給邀請函　趙少康：從小事可看出作風

趙少康到東海大學演講。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月15日電（記者 方敬為）中廣前董事長趙少康今天到東海大學演講，對於遲未收到賴清德520就職典禮邀請，向學生抱怨，感覺很不被尊重，直到今天中午才接到府方電話，但他已訂好機票要飛西班牙“遠離傷心地”。他並提到，從小事就能知道賴未來的作風不會願意朝野溝通，賴日前與民進黨“立委”餐敘還宣示要“轉守為攻”，“賴政府”此般態度，面對朝小野大的局面，未來會很難做事。



趙少康15日下午受邀赴東海大學以“趙少康的政治大小聲”為題演講，分享他投入參選2024大選的過程，大談政治工作經驗心得，並對近期政治議題發表看法。包括東海大學校長張國恩、台中市副市長鄭照新等人出席致意。約200名學生聽講。



趙少康表示，最近政壇最熱門的話題應該就是新舊政府即將交接轉換，520前蔡英文是否會在卸任前特赦陳水扁？賴清德就職典禮說什麼？兩岸未來的走向，都是大家關切的議題。



提到520就職典禮，趙少康當場向學生抱怨，直到今天中午他才接到府方電話邀請，他都已經在電視台上接連抱怨2天了，現在才接到邀請，感覺很不被尊重。當年陳水扁當選時，還親自跑來飛碟電台來找他，當面邀請他參加就職典禮。蔡英文當選時也有打電話來邀請安排座位，他這次還是“副總統”落選人，居然沒有受邀，從小地方就可以看出來賴的作風，他也因為遲未受邀，訂了機票要飛西班牙，“遠離傷心地”。



趙少康指出，賴清德日前與綠委餐敘，據消息指出，賴下令綠委要“轉守為攻”，就算法案表決輸了，也要把道理對外講清楚。這個態度是沒錯，但賴清德搞不清楚自己是執政黨，世界上沒有一個執政黨在“國會”搞朝野對立會有好下場，民進黨面對朝小野大的局面，應該要學會妥協，而不是繼續與在野黨硬碰硬。



趙少康認為，從賴的作風判斷，未來“賴政府”不太有意願跟在野黨溝通，此般態度會很難做事，民進黨委員席次不過半，若要策反，須拉6個民眾黨委員或無黨籍委員，很難做到，這點賴清德或許需要審慎思考。



對於特赦陳水扁的議題，趙少康質疑，相關消息是友綠媒體《鏡周刊》先放出來，且“總統府”沒有否認，是不是蔡英文刻意藉此“拔草測風向”？不得而知，蔡英文要特赦扁也不是不行，但至少要懺悔吧？陳水扁到現在不認錯，還說是“政治迫害”，憑什麼特赦？他個人是建議要滿足三個條件，“認罪、道歉、還錢”，才有特赦的空間。



趙少康說，不過，他確實好奇，蔡英文到底是何居心？若不打算特赦扁，為什麼要放出相關消息？讓陳水扁滿懷希望結果又沒特赦，不是被吃豆腐開玩笑嗎？還是說蔡英文見苗頭不對，收手了？現在距離5月19日卸任剩不到4天，後續發展值得觀察。