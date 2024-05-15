蔣萬安拜會麻生太郎　秀日語“我們是朋友”

台北市長蔣萬安(右)訪日，拜會日本前首相麻生太郎。（照:台北市政府提供） 中評社台北5月15日電／中國國民黨台北市長蔣萬安前往日本東京訪問，今天拜會日本前首相麻生太郎，他在會談時，特地以日文“我們是朋友”回應麻生太郎曾說“魯夫不會背叛朋友”。蔣萬安也邀請麻生太郎參加明年舉辦的雙北世界運動會。



台北市長蔣萬安今天上午啟程前往日本東京，出席16日舉行的“2024 SusHi Tech市長論壇”，並於15日下午先拜會日本前首相麻生太郎。



台北市長蔣萬安今早啟程到日本東京參訪，首站先到自民黨黨部拜訪自民黨青年局。蔣萬安先送上了木柵鐵觀音茶葉製作的萬壽菊茶酒與代表北市城市意象的101餅乾禮盒，局長鈴木貴子也接待蔣萬安，回贈北海道故鄉的千歳鶴酒和白鶴造型的和菓子做為回禮。會上蔣萬安還自嘲自己還不算超齡（自民黨青年局加入的年齡上限為45歲），現場人員均會心一笑。



蔣萬安談到，日本近年提倡要做企鵝先鋒“the first penguin”，也就是敢於面對未知、當第一個跳入水中引領同類的無畏企鵝，他注意到鈴木貴子局長在自民黨青年局官網中也有相同的提倡。蔣萬安笑稱，今天我們都是友好的企鵝、“Birds of a feather, flock together”，也引起青年局一行開懷一笑、表達認同。



蔣萬安進一步說到，今年6月台北市政府即將成立青年局，首任局長將由此次同行的發言人殷瑋擔任。未來青年局將有一個專責推動青年國際合作與交流的科，他非常期待兩個青年局間能有更密切的交流。這引起自民黨青年局一行的好奇，直問準局長是否也是最年輕的局長，發言人殷瑋則回應，因為是第一任，所以是最年輕、也將是“最老的”青年局長。



隨後，蔣萬安一行拜會前首相麻生太郎，並在會談中提到麻生太郎曾以日本漫畫“航海王”的主角形容台日關係，表示“魯夫不會背叛朋友”，蔣萬安還以日語“我們是朋友”回應。