趙少康校園演講大選秘辛　除了惋惜還是惋惜

趙少康赴東海大學演講。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月16日電（記者 方敬為）中廣前董事長趙少康昨天到台中東海大學演講，分享獲國民黨提名副手投入2024大選的過程。他表示，當初其實是想爭取選正的，但黨內沒有初選機制而作罷，壓根沒想到搭檔副手，因為直到最後一刻，他都認為藍白會合，本以為台灣民眾黨主席柯文哲理性願意合作，但原來柯一直覺得自己有機會，並持續羞辱侯是“老三”、“選不贏”，最後結果大家都知道了。



趙少康15日下午受邀赴東海大學以“趙少康的政治大小聲”演講，分享他投入參選2024大選的過程，大談政治工作經驗心得，並對近期政治議題發表看法。包括東海大學校長張國恩、台中市副市長鄭照新等人出席致意。約200名學生聽講。



趙少康回顧2024大選，對國民黨感到惋惜，其實假如再早一點提名侯友宜，可能結果會不一樣，侯友宜2022年競選新北市長連任，大勝對手林佳龍45萬票，氣勢如虹，假設當時打鐵趁熱、順勢而為，早點提名侯友宜而不是過了大半年才徵召，聲望或許不會掉這麼多，藍營也有更充裕的時間準備大選。



趙少康說，他本來也想爭取選大選，但因為黨內沒有初選機制，規則不明朗，加上侯友宜民調高，又有鴻海創辦人郭台銘表態，他便作罷，但黨內這樣鬧哄哄過去後，徵召侯友宜的時間確實太慢了。



趙少康表示，他當時就主張藍白應該合作，並一直居中聯繫，他常向侯友宜講“不合作很難贏”，一定要設法與柯走合作，因為這是數學問題，他1994年參選台北市長就是三強鼎立，最後讓陳水扁當選，他自己切身之痛，所以也希望侯友宜、柯文哲能放下歧見，彼此合作。

