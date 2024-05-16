星雲大師著作改編微短劇　佛光山將重現經典

佛光山文化院依空法師（中）今（15日）重磅宣布將攜手閃星耀木科技總經理李建佑（右）、知名製作人羅法平，共同打造網路微短劇《世世動了心》，要透過80-100集、每集2分鐘的方式重新詮釋大師小說，盼在年底上架，於新世代再掀“玉琳國師”風潮。（佛光山提供） 中評社高雄5月16日電（記者 蔣繼平）還記得1992年8點檔神劇《再世情緣》嗎？這齣由佛光山開山祖師星雲大師著作《玉琳國師》改編翻拍的八點檔，當時在全球華人圈造成轟動，時隔32年後，佛光山文化院今（15日）重磅宣布將攜手閃星耀木科技、專案製作人羅法平，共同打造網路微短劇《世世動了心》，要透過80-100集、每集2分鐘的方式重新詮釋大師小說，預定今年底上架，於新世代再掀“玉琳國師”熱潮。



《世世動了心》微短劇今日進行三方簽約儀式，現場特地準備粽子和大家結緣分享，並象徵這部微短劇製作順心、結果稱心，好運粽在身邊、發行後“包中”。



文化院院長依空法師表示，佛教在歷代佈教時，運用很多善巧方便將佛法傳出去，星雲大師本身也是創意大師，常開風氣之先，如他早期用音樂歌唱來弘法，從最初被批評到如今“佛教到處都在唱歌”，足可見他的智慧遠見。依空法師認為，微電影、微短劇是趨勢，這次的合作是與時俱進，用現代科技手法，將善的佛法傳播千里，發揮“一加一大於二”的效果，“今天適逢佛誕節玉成此事，更是意義非凡。”



“這不只是佛教界，也是台灣第一部微短劇，相信會掀起很大熱潮”《人間福報》社長妙熙法師表示，科技日新月異，世界已有翻天覆地改變，《人間福報》、佛光山文化單位擔任佛光山“眼目”，要能敏銳把傳統佛教、過去擁有的文化資產，以最先端科技傳遞給現代人。“目前台灣尚未有微短劇的製作，這次我們重新改編星雲大師著作《玉琳國師》，做現代化詮釋，每集約2分鐘，劇名取為《世世動了心》。”他期待能讓年輕世代一窺大師經典小說、全新影視化後所綻放的魅力。

