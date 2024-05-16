蘇金樹：台工具機業配合美國制裁俄　很慘

中華液壓氣動協會理事長蘇金樹接受中評社訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月16日電（記者 蔣繼平）“2024高雄自動化工業展”及“2024高雄國際儀器化工展”正在高雄展覽館展出。針對製造業景氣如何，參展的中華液壓氣動協會理事長蘇金樹接受中評社訪問表示，年初工具機銷俄羅斯遭美國關切重擊，疫後缺工問題又大，復甦不見起色，整體來看還是低迷。他說，觀察自己協會的廠商的參展意願興趣缺缺，就知道景氣好不好，他是無論如何都得來打頭陣。



對於製造業景氣，蘇金樹說，現有全球通膨、俄烏戰爭、以巴衝突等因素，尤其工具機業因為銷往土耳其市場增加，疑為轉賣至俄羅斯受到美方關切，後續“經濟部”國際貿易署配合美國拜登政府加強對俄羅斯經濟制裁，部分廠商備料過多導致損失慘重，所以機械產業很慘，觀察衰退3成以上的廠商很多，今年有點復甦但不見起色。



站在產業角度對520後新執政有何期許？蘇金樹表示，畢竟兩岸貿易依存度還是高達40%，兩岸關係好不好，對產業絕對有關係，雖然繼續由民進黨執政，但領導者不同，風格或許也會不同，就盼新的領導者能否維持和平，避免挑釁；只不過這些底層都無從干涉，大家只能隨遇而安，不管如何，對台灣未來發展還是只能抱持樂觀態度來面對挑戰。

