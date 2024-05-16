鄭天財語中評：為台灣福祉 賴不要踩紅線

國民黨原住民“立委”鄭天財接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月16日電（記者 張穎齊）賴清德將於5月20日就職，兩岸關係備受關注。中國國民黨原住民“立委”鄭天財接受中評社訪問表示，賴清德曾自稱是“務實‘台獨’工作者”，讓大家都擔心兩岸不和平，只希望賴的520就職演說別踩到“台獨”紅線，要以全台人民安全為考量，若一再抹紅、引戰，那絕對對台灣不利，賴與新“內閣”用字遣詞都要非常嚴謹。



鄭天財，出生於花蓮，台灣原住民阿美族，台灣大學法律學系畢業，連任4屆平地原住民選區“立委”，歷任台灣省政府副秘書長、台灣省原住民行政局副局長、“行政院原民委員會”副主委、“法務部”司法官學院講師等。



鄭天財表示，賴清德的“‘台獨’工作者”背景，讓人擔心兩岸不和平，因此賴清德務必注意520就職演說，千萬不要觸犯到“台獨”紅線，一定要為台灣安全、兩岸和平作為考量，畢竟台灣距離大陸太近了，尤其金門、馬祖離島。



鄭天財說，兩岸與俄羅斯、烏克蘭不同，且烏克蘭那麼大，台灣太小，台灣海峽距離也太短，在飛彈的射程範圍，兩岸畢竟都是同文同種，若引發戰爭，絕對是對台灣不利，真的要以促進兩岸和平發展為目標。

