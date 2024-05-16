詹澈語中評：賴不敢太大膽 意識形態難改變

有農運詩人之稱的詹澈接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月16日電（記者 張嘉文）賴清德將在520就職，兩度輔選馬英九、有農運詩人之稱的詹澈接受中評社訪問時表示，在民意基礎不夠高，加上美國因素影響下，賴520談話大概不會出現什麼意外之詞。但在520之後，他認為賴清德應該跟蔡英文的作法不會離太遠，配合美國的戰略，用切香腸式，一步一步往強化“台灣主權”的方向前進。



針對中美關係對台灣問題的牽動，詹澈說，美國現在不敢也不會在台灣議題上與中國唱反調，美國總統拜登也多次公開講他不支持“台獨”，希望兩岸能和平解決，在這些背景之下，賴清德的520談話就不太會出現意外。



詹澈本名詹朝立，1954年生，台灣彰化人，屏東農專畢業，常著詩抒發情感，曾獲詩人獎，也常參與社運，2002年12萬農漁民大遊行總指揮，2006年百萬人民反貪腐紅衫軍副總指揮，2008、2012兩度輔選馬英九、擬定農業政策白皮書，他也曾任《夏潮》等雜誌發行人、編輯。



賴清德將在5月20日上任，他日前稱希望兩岸之間可以理解、諒解、並尊重各自的立場，也要重視珍惜彼此的善意，“由兩岸執政黨負責任展開良性對話”。讓各方關注他的就職演說內容走向，牽動了接下來的兩岸關係發展是往好或壞的道路上走。



詹澈接受中評社訪問時對此表示，賴清德的520談話要出現意外的機率不大，談話應會顧全整個大局，畢竟賴很難說出他代表2300萬人民這句話，因為他的民意基礎不夠，因此即便有強烈的“台獨”意識，他也不敢太大膽。

