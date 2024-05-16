賴要反守為攻　趙少康：沒看過有好下場

趙少康到東海大學演講。（中評社 資料照） 中評社台北5月16日電／賴清德14日宴請民進黨“立委”，傳出定調團結作戰，未來將“反守為攻”。中廣前董事長趙少康15日到東海大學演講時指出，德國自由民主黨找理念不同的綠黨合作，還釋出副總理、外長等位子。民進黨“立院”不過半就只好溝通，還沒看過跟議會硬幹有好下場的。



對於“賴清德說，我們‘立法院’將來要反守為攻！聽起來好像殺氣騰騰？”趙少康指出，意思是說，我們就算表決輸了，但我把道理講清楚了。“也沒錯啦，有時候就是我表決不會贏你，至少我把話講清楚了，讓民眾知道你是表決暴力。但是賴清德好像忘了，他是執政黨耶？”



趙少康說，“行政院”是屬於民進黨的，假設你將來做什麼事情，“立法院”都會杯葛，預算通不過、人事通不過，那將來你的成績是什麼？你不能說都是因為在野黨害的？到現在為止，還沒有看到一個首長跟議會搞不好，最後有好下場的！大家不會換議會的，換還是換你嘛？



趙少康說，你要有本事去擺平啊！你要有本事去溝通啊。所以他不覺得賴清德跟民進黨“立委”說“我們要反守為攻”是好的，你要溝通嘛！像歐洲的聯合政府就是這個道理，像德國，他的票不夠了，自由民主黨只好跟綠黨去合作，完全不同的理念，但是副總理讓給綠黨、“外交部長”是綠黨，德國是這樣子，綠黨票也沒有多少，但是沒有他，你就組不了聯合內閣，你必須要學會妥協。



趙少康強調，今天的“立法院”，你民進黨不過半，很多法案、預算、人事就是不會通過，這是沒有辦法的事情，那怎麼辦？只好溝通，提名的人是不是大家都同意？預算的部分，你有什麼建議，我們也可以納入；政策，你在野黨有什麼看法，我們也可以一起考慮。衹有這樣啊！你要硬幹？硬幹的結果，你政府部門法案是通不過的！