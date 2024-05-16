林伯豐盼“賴政府”檢討能源政策　核電占三成

三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐。（中評社 資料照） 中評社台北5月16日電／三三企業交流會理事長、台玻集團董事長林伯豐15日對新“內閣”提出5大建言和期許，包含能源政策檢討、優化投資環境、重視人才培育、政黨和諧、兩岸和平發展。林伯豐表示，民進黨非核能源政策已經過時，應該重視供電穩定、能源穩定，新型態、小型核電廠已普遍發展，核電應占比30%，並以台灣利益與和平發展為考量推動兩岸政策。



林伯豐在能源政策檢討與淨零碳排方面，強調最重要是檢討能源配比，延役核電廠，及運用新一代安全核能技術興建新核電廠，例如芬蘭興建的OL3核電廠，以達到核電占比30%，能“穩定供電、合理電價、淨零碳排”。



林伯豐指出，減碳是全民責任，不應該集中於製造業或者是排碳大戶，開徵碳費也應考量台灣現況，每噸不超過新台幣100元，並建立分階段調整。對於“環境部”公布的子法規所明定的自主減量，應以台灣各產業實際減碳經驗訂定，並且自主減量計劃與指定目標應有彈性設計，建議可由業者採2017到2023年任選3年平均值。



林伯豐也建議，碳費徵收應該考量公平性，建議在台灣有被課徵碳費的商品，進口相同的商品也應該課徵碳費，且檢討貨物稅。



林伯豐指出，優化台灣投資環境，讓台商、外商都願意增加投資台灣，勞工收入才可以提高。有關人才培育不論是台灣、國外都不夠積極，以及青年住宅都要一併考量。



而《產創條例》10條之1，投資智慧機械與5G抵減營所稅今年即將屆期，“經濟部”與“財政部”正在重新檢討是否延長？林伯豐認為，應該考量加入製程減碳、汙染防治、綠色設施等環保投資，及人才培育等增加列入投抵減租稅優惠獎勵。