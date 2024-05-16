陸51機艦全出籠越“中線”！栗正傑看這圖驚呆

台軍方公布大陸解放軍14日6時至15日6時進入台灣周邊空域活動示意圖。（照片：台軍方提供） 中評社台北5月16日電／距離520賴清德就職日剩不到一周，台軍方又披露台美海軍近日曾進行“海上不預期相遇行動準則”聯合操演。此舉疑似惹怒大陸，14日派遣45架次共機、6軍艦進行戰備警巡，是近兩個月來數量最多的一次，其中26架次越過“海峽中線”，沿“中線”以東從北到南，最近距離台北不到40浬，示威意味濃厚。對此，退役少將栗正傑15日表示，“共機到台灣來，我特別去看那張擾台圖，跟以前完全不一樣”。



栗正傑15日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，“共機到台灣來，我特別去看那張擾台圖，跟以前完全不一樣”。他說，“以前的圖是共機越過‘中線’之後，跟‘中線’平行飛。現在這次來說，他北邊、南邊都已經進來了，但你去看那個圖，整個進來距離北市40海浬，而南部這邊他們距離澎湖已經很近了，這很明顯”。



《中時新聞網》報導，栗正傑說，“以這個圖的擾台路線來看，他們已經南、北把澎湖夾在中間了，因為歷史上面我們看到，攻台必須要先攻澎，如果以澎湖來講，共機、共艦已經形成包圍之勢，我覺得這是對我們台灣防衛作戰來講，一個很大的警戒”。



栗正傑最後也強調，“裡面我最擔心的是蘇愷-30，它是一種重型、空優型的戰機，它可以對海、對地攻擊，它的掛架非常多，等於是一輛炸彈卡車，還有無人機，因為中共最常擾台的無人機是無偵-7，它是屬於一種高空偵察機，我們台灣的愛國者飛彈都打不到”。



