這兩大咖都這樣說　賴清德將宣布使用核電？

準“經濟部長”郭智輝。（中評社 資料照) 中評社台北5月16日電／準“經濟部長”郭智輝15日拜會“立院”經濟委員會“立委”，國民黨“立委”逮到機會溝通能源政策議題，尤其新政府對核能的態度。企業界出身的郭智輝指“核能是乾淨的能源”，並表示未來上任後面對核電爭議會符合民主做法，尊重多數人意見。他也允諾上任盡速盤點能源政策，也會向賴清德報告，整體討論後再調整。



曾被賴清德徵詢出任“閣揆”的民進黨智庫副董事長、和碩董事長童子賢近日陸續發表重啟核能相關議題，甚至拋出核二重啟、核三延役，引進類似芬蘭OL3新型核電廠等多種主張，外界推測他是在為賴清德上任前解決核能爭議鋪路，對此，他在接受《聯合報》專訪時表示，“這不是鋪路，未事先套招，是一種大家長期溝通含笑諒解的‘氛圍’”。



童子賢表示，他並不知道賴清德會不會在520就職時提到核電議題，但在智庫開會，曾被智庫董事長賴清德點名發言，說明核電主張的背景，在場有產業背景的董事多是“含笑點頭”。他認為，無論是即將上任的賴清德或新“內閣”，“對產業界的渴望和需求，都很瞭解、很接地氣”。



郭智輝出身產業界，擅於溝通，是崇越集團董事長，也是賴清德新“內閣”亮點“閣員”之一，在野黨期盼他能以產業界、貼近民意的角度去思考能源以及經濟政策。郭智輝昨親自到“立院”拜會經濟委員會“立委”，國民黨“立委”逮到機會，探詢郭對能源政策意向。



郭智輝繼日前拜會民進黨“立委”後，近日陸續拜會國民黨“立委”，昨天低調現身“立法院”，據瞭解，他已拜會多位經濟委員會的“立委”，至少包含經委會召委楊瓊瓔，以及藍委陳超明、呂玉玲、張嘉郡、謝衣鳯、鄭正鈐等人。部分“立委”中午和郭智輝餐敘。



藍委楊瓊瓔表示，昨天一早和郭在辦公室談話交換意見約半小時，感覺郭在能源改革議題的態度，比過去官員開放。楊也開門見山問，是否有考慮使用核能？郭智輝回答，國民意見是施政最重要支持，會以符合民主做法，尊重多數人意見。



藍委呂玉玲表示，她詢問郭智輝“核電屬於綠電嗎？”郭智輝回答說，“核能是乾淨的能源”，但並未鬆口核電就是綠電。呂玉玲也建議，綠電占比未達標，能源政策要適時調整，郭智輝回答，他會跟賴清德報告，做整體討論再做調整。