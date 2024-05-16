藍推新聞台執照永久制修衛廣法　籲中天復台

2020年《中天新聞台》面臨撤照，羅智強等人在台北松山車站開講，聲援中天。（中評社 資料照） 中評社台北5月16日電／中國國民黨“立委”羅智強、牛煦庭、王鴻薇等人16日將正式提案“衛星廣播電視法部分條文修正草案”，包括新聞自由入法、從嚴註銷換照條件以及先司法後行政，“本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件”。羅智強16日早上站出來說明，中天關台對新聞自由傷害很深，是最黑暗的時刻，因此這個法案有高度民主意義，“是繼解除報禁後，最大的言論自由革命”。



對於該修法提案恐遭綠營反對，羅智強表示，非常歡迎民進黨對這部法律提出“釋憲”，就看綠營是不是要把大法官拖下水，一起踐踏新聞自由，就看大法官怎麼看待這部民進黨違反“憲法”關新聞台的政治過程。



繼調整通訊傳播委員會（NCC）委員任命權後，國民黨再出招。由藍委羅智強、牛煦庭、王鴻薇等人共同提出“衛星廣播電視法部分條文修正草案”，明文要求為避免政治不當干預新聞自由，調整新聞台執照期限為永久。執照被註銷者若提起行政救濟，於訴願期間或行政訴訟確定判決前，執照繼續有效，“本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件”。



羅智強指出，修法內容包含，鑒於新聞台對新聞與言論自由至關重要，為避免政治不當干預，降低政府對新聞自由的管制密度，故調整執照期限為永久。其餘衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業分公司之執照有效期間延長至9年。言下之意，新聞台未來將不用受到固定換照規定限制。



羅智強表示，中天關台對新聞自由傷害很深，是最黑暗的時刻，因此這個法案有高度民主意義，“是繼解除報禁後，最大的言論自由革命”。



羅智強等人的提案說明寫道，現行對衛星廣播電視事業換照相關規範未盡周全，考量衛星廣播電視事業註銷執照、不予換照。對新聞自由、民眾視聽權益與多元化之衝擊，因此提出相關修法，將“捍衛新聞自由”放入立法目的。