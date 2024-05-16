彰化縣甩污染惡名　王惠美宣布追回上億罰鍰

彰化縣長王惠美主持記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月16日電（記者 方敬為）中國國民黨彰化縣長王惠美邁入第二任，今天曬出施政成績單，發表“彰化縣重金屬污染整治成果”，她表示，在地方、官方環保單位以及檢警調的共同努力下，彰化縣已脫離過去工業污染嚴重的惡名，並創下全台首件針對土壤污染向違法業者求償新台幣逾億元罰鍰紀錄，且全數清償，縣府將持續推動農地保護，維護環境永續發展。



“彰化縣重金屬污染整治成果”記者會16日上午在縣府大廳舉行，包括縣長王惠美、彰化地檢署檢察長張曉雯、行政執行署署長黃玉垣、行政執行署彰化分署長郭景銘、環管署署長顏旭明、保七總隊第三大隊大隊長蔡耀庭及農水署彰化管理處副處長廖文森等人共同見證彰化縣重金屬污染整治成果。



王惠美表示，台灣經濟起飛的1970年代，全台中小企業撐起整個經濟命脈，彰化許多工廠緊鄰農地，然而有些業者貪圖方便，致使工廠直接或間接排放含重金屬廢水，造成農地土壤重金屬污染，彰化縣曾受污染農地面積高達633公頃，最高曾有330公頃農地列管，面對歷史共業，縣府責無旁貸。



王惠美說，為了整治彰化縣受污染農地，歷經22年投入超過新台幣16億元經費及2萬人次，運用“污染整治工法”移除土壤中的污染物，並定期針對農地土壤品質監測，彰化縣農地污染已經全數整治完成。同時，她上任後，在縣內渠道建置16座水質自動監測站，即時監控水質，針對可疑污染重點區位加強監控，有效取締多家不法事業。目前，彰化縣水體重金屬污染負荷較2016年同期降幅達近7成，灌溉水質重金屬合格率已達到常態性100%的水準。



王惠美特別感謝“環境部”、“法務部”及彰化地檢察署長期與縣府跨域合作，特別是在2013年破獲電鍍工廠以埋設暗管方式將含重金屬廢水排放到東西三圳一案，經歷10多年進行農地污染整治，不僅相關農地污染已整治完畢，同時向不肖業者求償新台幣3.5億元罰鍰及土地整治費用，創下全台最高紀錄並順利清償，展現我們守護土地的鐵腕決心。