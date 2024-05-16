急滅火！台官方：邁向非核家園政策沒有改變

520將上任的台“經濟部長”郭智輝。（中評社 資料照） 中評社台北5月16日電／即將在520上任的台“經濟部長”郭智輝昨日拜會中國國民黨“立委”時回應能源議題，拋出“核電部分由多數人同意做決定”，讓外界質疑民進黨“2025非核家園”的目標將調整。“經濟部”今日發出新聞稿強調，政府邁向非核家園的政策沒有改變，發展綠電的努力不變。



郭智輝昨日拜會經濟委員會的國民黨“立委”，包括召委楊瓊瓔，藍委陳超明、呂玉玲、張嘉郡、謝衣鳯、鄭正鈐等人。



“經濟部”指出，“立委”詢問核能是否為綠能時，郭智輝則依照國際標準說明，核電不是綠能，而是乾淨能源（clean energy ）。至於台灣許多大廠，包括台積電、鴻海等大型企業所加入的RE100綠電，確實並不包括核能，郭是就事實與國際標準向“立委”誠懇解釋。



“經濟部”強調，政府對於非核家園的目標不變、發展綠電的努力不變。目前環境基本法第23條中明定，“政府應訂定計劃，逐步達成非核家園目標”，因此政府邁向非核家園的政策沒有改變。同時考量台灣供應鏈對於綠電的需求，將於2030年時達到首波高峰，不管是需要初步達到RE30（綠電三成）的目標，或是高階製程需完全使用綠電，都有急迫需求，所以“經濟部”也將綠電視為產業出口的必要生產要素之一。



至於有若干倡議，對於現有核電廠是否繼續使用有不同看法，“經濟部”仍要指出，對於核電廠的使用期限、何時除役等步驟，都是寫在法律中的規範，作為行政機關，“經濟部”的態度就是依法行政。至於“國會”對於修法的後續不同討論，“經濟部”表示尊重。



“經濟部”補充，依照國際能源總署與美國能源部考量減碳的效力，對於乾淨能源（clean energy ）的定義範圍較廣，在電力方面包括再生能源、採用 CCUS 技術的化石燃料發電、核能、電池儲能等都在其中。至於台灣大廠響應參與的RE100倡議，其所定義的綠能則未包括核能發電。