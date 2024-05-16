藍擋再生醫療法　邱議瑩談抗癌痛批良心在哪

對於再生醫療法等無法排入本週院會進行二、三讀，民進黨團舉行記者會痛批國民黨沒良心。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月16日電（記者 黃筱筠）再生醫療雙法草案日前在“立院”環衛委員會審查完竣，送出委員會，但程序委員會在藍委阻擋之下，無法排入二、三讀後續審查。推動相關立法，曾罹患癌症的民進黨“立委”邱議瑩今天在黨團召開記者會，高聲痛批國民黨，“立法院”很多法案是可以救人幫助人的地方，但是傅崐萁、洪孟楷你們良心在哪裡？連救人法案都要阻擋。



邱議瑩10多年前診斷出罹患卵巢癌，緊急動刀切除腫瘤，卵巢、子宮也被拿掉，終生無法生育。



再生醫療雙法草案包括“再生醫療法”、“再生醫療製劑條例”草案，歷經三屆“立委”屆期，日前達成共識，不需黨團協商送出委員會，接下來將到院會進行二、三讀。但“立法院”程序委員會14日討論院會議程時，未將相關法案排入討論事項。



國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷日前在“立法院”受訪表示，程序委員會中就已經表達，因為17日院會要處理“國會”改革相關法案，希望讓議事能夠單純化，下周就會將再生醫療法排入院會討論事項並進行三讀，民進黨不用一直扣人帽子。



民進黨“立法院”黨團今天舉行“搞政治、棄民生”記者會，出席“立委”有吳思瑤、邱議瑩、黃秀芳、林月琴以及王正旭。



吳思瑤痛批，5月17日是表決大戰，要對520新任“總統”、新“閣揆”下馬威，明天百分之百就是政治攻防，國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌明天要給賴清德一點顏色瞧瞧。“國會”法案衹有藍白版本，民進黨版本無法併案審查，接著要處理是傅崐萁錢坑法案，週五議程這幾案羅列出來，都是高度政治性的議案，犧牲民眾關心的健康法案。