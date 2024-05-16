明表決大戰！吳思瑤批韓不協商、懷念王金平

民進黨團記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月16日電（記者 黃筱筠）朝野陣營為了明天“國會”改革五法表決大戰紛紛進行準備。相較藍白陣營從昨天開始在議場守候，民進黨“立法院”黨團今天則召開記者會，開嗆“立法院長”韓國瑜不主持協商，讓法案冷凍期1個月期限到就強行表決，閹割協商權力。黨團幹事長吳思瑤更說，以前王金平做得到，韓國瑜做不到嗎？



吳思瑤表示，看到民眾黨團總召黃國昌與國民黨總召傅崐萁在半夜狂笑，不知道有沒有喝酒？但是這樣猖狂說笑的畫面，似乎不是在“立法院”場景，而是在豪華餐廳酒過三巡呈現人性猙獰的一面。



吳思瑤說，協商期是至少一個月，立法原意是一個月至少的期限，不是過水乾等一個月就可以表決。她舉出，過去三任院長有很多重大法案協商，蘇嘉全針對促進轉型正義條例就協商7次，王金平在食品衛生管理法也協商9次。王金平是最願意協商調和鼎鼐的院長，王金平做得到，韓國瑜做不到嗎？是不願意做，還是沒有能力做。



吳思瑤表示，歷任“國會議長”肩負的重責大任，但是韓國瑜擔任院長以來協商只是過水，韓國瑜要沒收協商權力嗎？要受制於傅崐萁嗎？要當第二個“傅隨組織嗎？”還有時間，請韓國瑜院長起義來歸，不要讓“國會”的民主淪喪。



黨團書記長莊瑞雄說，藍白在議場前舉行歡樂趴，台灣社會藍白聯手結果可以預料，但是明天就能虎虎生風、無堅不摧嗎？“國會”擴權法案中有沒有針對任何法案去協商，“立法院長”位高權重，韓國瑜政治生命是九命怪貓，民進黨過去也是要接受檢驗，要有正當性，要讓大家暢所欲言。藍白聯手威力會很強。但是看到落敗“總統”選舉的政黨，選輸搶幫執政黨開支票，應該是監督執政黨，卻在開支票，越有爭議的法案越要碾壓。明天如果韓國瑜院長不好好當，要當傅崐萁“細漢的”，那就要好好負責。