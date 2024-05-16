明天表決大戰　傅崐萁黃國昌分工文攻武鬥

藍白委員從15日早上就開始紮營，24小時排班輪流守在議場門口。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月16日電（記者 張嘉文）“立法院”17日將處理中國國民黨及台灣民眾黨提出的“國會”改革法案，預計進行表決大戰，綠營也將出招反制。國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今天表示，民進黨的文攻一是用案海戰術，另外則是用冗長發言來拖延整個議事進行。屆時他們會有進一步的策略因應。



傅崐萁打趣地說，他昨晚和民眾黨團總召黃國昌有討論到分工，黃說要負責阻擋文攻部份。萬一要武鬥，綠委要衝上主席台圍攻“立法院長”韓國瑜時，藍委人數多，由國民黨來因應。他當下向黃抱怨說，“辛苦的都交給我就是了”！



“立法院”17日預計將進行“國會”改革法案表決大戰，為避免民進黨祭出案海戰術阻擋。藍白“立委”從15日早上就開始紮營，24小時排班輪流守在“立院”議場門口，力拚17日早上7點要將相關法案優先排進院會中處理，順利表決三讀通過。



傅崐萁今天早上到議場前慰問輪班留守的國民黨“立委”，並帶來炸雞和冰棒給藍委們當點心享用。



傅崐萁提到，不管民進黨要文攻還是要武鬥，國民黨都會有因應。文攻有兩種，一種是民進黨在明天一早提了好多案子來拖延議事，所以現在在議場前排隊，就是必須要保證“國會”改革法能在第一順位處理，議事程序才不會亂掉。不能讓民進黨提了200個案子，又重復表決，那不得了，要花十幾個小時處理，所以一定要防範。



傅崐萁說，第二種則是冗長發言，依議事規則，國民黨可以提出相對的做法，停止討論等等。



至於武鬥部份，傅崐萁指著一旁的藍委游灝說，我們有蛙兵出身的，戰力非常強，一個可以頂十幾個。還有來自金門的女戰士陳玉珍等等，完全不怕民進黨要武鬥。