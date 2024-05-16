綠批藍白委登太平島與大陸裡應外合賣台

綠委李坤城、沈伯洋一起召開記者會，揭穿藍白聯手賣台手法。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月16日電（記者 黃筱筠）“立法院”“外交及國防委員會”召委馬文君將於18日偕國民黨、民眾黨“立委”共20人搭軍方C－130運輸機登太平島視察。民進黨“立委”李坤城、沈伯洋今天一起召開記者會，提醒社會大眾，馬文君此舉可能造成的國際效應與隱憂，並揭穿藍白聯手操弄議事、與中國大陸裡應外合的賣台手法。



李坤城所提的六點分析之中更提到，大陸非常強調遠程投送的戰略，傅崐萁強推花東三項建設案就提供了這樣的硬體條件，同時也有引進中國大陸資金、大開後門的意圖。



除了李坤城、沈伯洋以外，台灣守護民主平台理事宋承恩，及公民監督“國會”聯盟執行長張宏林也出席記者會。



針對推動修法，讓民代赴大陸前須報備，沈伯洋表示，去年經濟民主連合其實就已經有對“立委”赴陸這件事提出示警，現行法制規定本來就有針對政務人員、“國安”相關人員赴陸的相關規定，在台灣本來就有相關人員赴陸是要報准的，不過之前相關的規定並沒有包含“立法委員”；但實際上“立法委員”能掌握的“國家機密”其實比一般的政務人員更多，因為“立委”可以找各部門的人來了解資訊，“立委”能夠得到的資訊其實是跨部門、是綜合的，對於可以掌握更多“國家機密”的“立法委員”，相應的管制跟責任應該要是更多的。



沈伯洋表示，現在有很多“立委”是跟傅崐萁一起去中國大陸的，然後這些“立委”又都可以去太平島聽取“國防”相關報告，在暑假的時候可能又有各種原因要去中國大陸，這就是目前很嚴重的“國安”漏洞；再加上現在國民黨想要強行通過毀“憲”亂政的藐視“國會”罪，法案一旦通過，未來“立委”可以假借各種名義啟動調查，只要“立委”認為民眾所言不實，那就有刑責，這就是中國大陸透過公安在做的事情，在台灣他們沒有公安，但有一群賣台的夥伴，他們可以依據中國大陸想要的戰略，在台灣訂相關的法律，甚至對於人民脅迫、對官員脅迫，這絕非“國家”之福。

