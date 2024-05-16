藍白提修法廢新聞頻道換照制　中天案適用

國民黨團16日召開記者會，將提案修正《衛星廣播電視法》。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立委”羅智強、賴士葆、洪孟楷、王鴻薇等人今天召開記者會，將提案修正《衛星廣播電視法》，取消新聞頻道換照制度，且針對註銷執照或不予換照的處分，如受處分人不服而進行行政爭訟，行政爭訟確定判決之前，執照繼續有效。針對訴訟當中的案件溯及既往，等於適用之前被關台的中天新聞台。



羅智強說明四大修法重點，一是將捍衛新聞自由入法，過去立法宗旨只強調管理衛星廣播電視，但應該有更高憲政高度，故在第一條納入新聞自由；二是在衛廣法裡，區分一般頻道跟新聞頻道，一般頻道有執照期限，比照有線廣播電視法、廣播電視法，從6年執照期限延長為9年；針對新聞頻道，執照是永久，從此後不再有換照，政府也無法用換照箝制新聞自由。



羅智強說，第三是“先輔導後行政、後處分”，即便有註銷或換照，政府應先窮盡輔導工作，真不行，才有執照註銷或換照。四是“先司法，後行政”，針對相關註銷執照或不予換照的處分，如果受處分人不服，進行行政爭訟，行政爭訟確定判決之前，執照繼續有效，針對訴訟當中的案件溯及既往，“仍在訴訟中的換照案適用新法規定”。



羅智強指出，新聞自由、言論自由遇到重大逆流，出了一個會關新聞台的政府。關新聞台的主要法源就是《衛廣法》，濫用換照行政權，無限上綱，以換照行政權作為箝制新聞自由的手段。而該案將由52名藍委及無黨籍委員共同提案，也包括民眾黨“立委”張啟楷、林國成、麥玉珍等連署提案，共有55位在野黨“立委”共同連署、提案。



羅智強說，針對新聞頻道不實廣告等違規行為的處罰依然存在，可做行政罰鍰，但不可宣判死刑。不可用不可回復的行政處分如關新聞台，箝制新聞自由。



賴士葆則表示，通訊傳播委員會（NCC）成立宗旨是仿照美國聯邦通訊委員會（FCC）。當時的“行政院新聞局”，某種程度新聞局是管制新聞自由，故把新聞局改成NCC。結果民進黨執政，NCC把自己演化成過去的新聞局，NCC主委陳耀祥是新聞自由的劊子手。



洪孟楷說，蔡英文留下歷史汙點，是任內關掉新聞台的“總統”。下會期要刪減陳耀祥任內暴漲的法律訴訟費，過去NCC法律訴訟費每年衹有編新台幣150萬。但陳耀祥上任後從一年150萬的基本法律訴訟費，暴增為一年600多萬、700多萬。因為NCC濫訴，行政機關不能用法律訴訟打壓異己，讓人民噤聲。