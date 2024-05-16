核能政策轉向？綠委：有前提下可討論

綠委洪申翰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月16日電（記者 黃筱筠）對於準“經濟部長”郭智輝提到核能是乾淨能源，是否賴清德上任之後核能使用可能轉向？民進黨挺賴不分區“立委”洪申翰今天受訪說，能源政策或是能源選項都可以討論，也可以檢討。但台灣核能使用最大挑戰在於核廢料去處、台灣地質條件，以及核安會比其他國家嚴謹等。



英系“立委”陳冠廷受訪表示，核能政策現在有很多新型核能做法，過世的李登輝也提到過核能看法，有談到科技進步與難關克服，核能使用要先解決核廢料，若能解決核廢料這會是一個可能性，但是如果無法解決那可能性會降低。



洪申翰指出，大家都可以有不同主張，但是核安、核廢料，以及地質問題，大家要一起檢視把關，否則核電議題在台灣還是很困難。有社會共識等是使用核能前提，準“經濟部長”講話我們尊重，但是最重要前提是這幾個議題。



郭智輝昨天低調拜會“立法院”經濟委員會的“立委”，與會人士關心新部長對核電的態度。根據多位藍營“立委”轉述，郭智輝認為“核能是乾淨的能源”，他並允諾上任盡速盤點能源政策，也會向賴清德報告，整體討論後再調整。



和碩董事長童子賢近日陸續發表重啟核能相關議題，甚至拋出核二重啟、核三延役，引進類似芬蘭OL3新型核電廠等多種主張，由於童子賢也是民進黨智庫副董事長，外界推測他是在為賴清德在上任前解決核能爭議鋪路。