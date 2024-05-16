台準“經長”稱核能民意定　賴士葆回應已公投

藍委賴士葆。（中評社 資料照） 中評社台北5月16日電（記者 俞敦平）台準“經濟部長”郭智輝近日表示，是否用核電應由民意決定，曾是賴清德屬意的“閣揆”和碩董事長童子賢也多次出來發表挺核的言論，被外界認為是替賴清德重啟核電鋪路。對此，中國國民黨“立委”賴士葆16日受訪時表示，他支持核能成為基載電力，但對郭智輝的態度不理解，他認為無論之前公投還是目前“立院”藍白合起來的席次都是支持核電居多，希望他能更有效率地用實際行動解決台灣能源問題。



準“經濟部長”郭智輝日前表示，核電的未來應由多數民意決定。此外，和碩董事長童子賢近期也數次提出了他的看法，他認為儘管如美國有著豐富著天然氣產量的國家，核電在能源結構中仍佔有近20%的比例，並表達了對核能成為機載電力的支持。



對此，賴士葆回應說，台灣目前的核電百分比大約是10%，這一比例相對較低。他支持童子賢的觀點，認為核電應該成為基載電力。賴士葆指出，核能不受天氣或地緣政治的影響，並提出如果重啟核一、核二，並延長核三的使用壽命，台灣的電力供應將更為穩定，電價也可能會降低。



對於郭智輝的民意決定核電未來一說。他指出2018年的公投顯示多數民意支持以核養綠，即利用核能來支持綠色能源的發展。賴士葆認為，這一公投結果已經反映了民意，如果只得是“立法院”，目前支持核能的藍白“立委”也過半數。



賴士葆也指出，在過去五年中，全球對核能的態度也發生了變化，許多國家都在積極發展核能，而台灣卻在減少核電廠。因此，賴士葆對郭智輝的態度表示不解，他認為郭智輝作為前企業董事長，應該更加重視效率，並迅速採取行動來解決台灣的能源問題。