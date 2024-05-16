傳蔡英文明特赦扁　傅崐萁：需說清楚原因

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月16日電（記者 張嘉文）傳蔡英文可能在明天宣布特赦陳水扁，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今天表示，下一代要能瞭解，為什麼陳水扁做到“總統”還要貪污？為什麼接續後面的蔡英文要執行特赦的特權？蔡有義務告訴全台人民，是什麼原因給予特赦。



傅崐萁今天在“立法院”受訪時，針對蔡英文可能特赦陳水扁的問題做出以上表示。



傅崐萁說，據聞，可能在明天，即將卸任的蔡英文會對陳水扁進行特赦。經過昨天一整天的“立法院”詢答，“法務部”都表示“無所知悉”。在這樣的情況下，即將卸任的蔡英文做這樣突襲式的特赦，這是“總統”的職權，國民黨團予以尊重。



傅崐萁接著質問，但這次特赦如果發生，到底陳水扁有沒有道歉、認錯？有沒有繳回所有不法所得？剩下的四大弊案要不要繼續追下去？而陳水扁保外就醫期間，所有違反的相關規定行為，是否也一併予以赦免？



傅崐萁質疑，蔡英文如果在卸任前要做這樣的特赦，到底跟全台人民有沒有講清楚、說明白？固然這是蔡英文職權，他們尊重。但對“國會”、對全台人民要有一個最基本的告知義務，是什麼原因要給予特赦？



傅崐萁強調，如果這有助於朝野的和解，以及全台人民的團結，請把原因告訴民眾，而不是用突襲的方式，這對將上任的賴清德公不公平？對民眾到底公不公平，蔡英文不能就這樣丟下震撼彈後離開，必須講清楚。