美宣布520代表團5人名單　龐佩奧自己來

2023年8月賴清德過境美國舊金山，與羅森伯格及時任駐美代表蕭美琴在機場會面。（資料照 僑委會提供） 中評社台北5月16日電／賴清德即將於520宣誓就職，美國在台協會（AIT）於昨日晚間宣佈，美國將組一跨黨派的代表團參加5月20日賴清德、蕭美琴的就職典禮。代表團將遵循先例，由兩位美國前官員、一位台灣專家、現任AIT主席和AIT處長組成。其所謂的“台灣專家”是指美國總統拜登前首席經濟顧問狄斯（Brian Deese）。



此外，美國前國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）對外表示將於5月17日來台，參加520賴清德就職典禮。對此，台“外交部”僅表示，自美國來訪的外賓，“外交部”都有掌握到完整的訊息。



AIT表示，這次祝賀團成員包括前“總統”特別助理兼國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage），以及美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush）。美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）將一同隨行，美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也將同行。



代表團將於訪台期間出席5月20日的就職典禮，並與各界領袖會面。他們將傳遞美國人民對賴清德的恭賀，恭喜他就任並成為台灣第五位民選“總統”，也祝賀台灣人民再次展現其民主體制的健全與堅實。此外，代表團還將強調美國長久以來對維持台海和平穩定的承諾。



