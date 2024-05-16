陳建仁率“內閣”總辭　自豪施政成果

“行政院”發言人林子倫主持“行政院”院會後記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月16日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”陳建仁16日提出“內閣”總辭案，將看守到520交接給準“行政院長”卓榮泰。陳建仁在最後一場院會內，總結8年蔡政府面臨中美角力、俄烏戰爭等危機，但也達成對陸出口佔比降到歷年最低的35.2%、台美關係史上最好，包括簽訂台美21世紀貿易倡議首批協定、拜登政府13度對台軍售等施政成果。



陳建仁也在院會結束後，贈與各部會首長一顆台灣品牌的“蘋果”瓷器，底部刻字“溫暖堅韌，平安喜樂”，象徵和平與平安順遂。



“行政院”16日召開“行政院會”後記者會，由發言人林子倫主持。



林子倫轉述陳建仁裁示，自2016年蔡英文上任以來，行政團隊這8年來，全力以赴推展各項振興經濟、照顧民眾、捍衛國家、深化民主、富裕民生的福國利民政策與建設，並有許多具體施政成果。特別的是，本屆“內閣”不但共同完成疫後特別預算案，前瞻基礎建設計劃的推動更是成果豐碩。



林子倫說，過去儘管台灣面臨美中對抗、百年大旱、COVID－19疫情、烏俄戰爭、氣候變遷、通貨膨脹及國際能源價格高漲等嚴峻的威脅與挑戰，但我們攜手打造出一個“溫暖而堅韌”的台灣，並且繳出一張張相當亮麗的成績單，除獲得多項國際評比肯定之外，也讓世界看見台灣。