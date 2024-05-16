台推全民動員　柏鴻輝：面對殲10要有防空洞

2024全民“國防”教育暨防衛動員學術研討會暨大專校院全民“國防”教育資源中心揭牌儀式。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月16日電（記者 張穎齊）“教育部”、“國防部”今天在政治大學舉辦“2024全民‘國防’教育暨防衛動員學術研討會”暨“‘教育部’大專校院全民‘國防’教育資源中心”揭牌儀式。“國防部”副部長柏鴻輝表示，“國軍”戰力不能不強，面對蘇愷–30、殲–10戰鬥機時，台灣也要有防空洞可躲。前線海陸空官兵不分晝夜，希望全民支持“國防”，別被大陸認知作戰勢力打垮。



“教育部”常務次長林騰蛟表示，國際情勢多變複雜，包括俄烏戰爭、以巴衝突，讓全民“國防”教育更受重視。這對全民“國防”教育是歷史性的一刻，呼籲大家一起為全民做“國防”教育，用教育來推動全民“國防”。



“教育部”大專校院全民“國防”教育資源中心委託政治大學成立，負責推動高等教育階段全民“國防”教育，未來將建置“全民‘國防’教育教學人才資料庫”，進行師資媒合，預計2024年9月上線；另外，也將每2個月辦理一次增能研習活動，邀請“國防”相關領域的學者專家辦理專題講座，並提供最新的“國防”議題與資訊，以協助教學現場運用。



“國防部”副部長柏鴻輝則指出，全世界理念相同的國家，應一條心捍衛民主與自由，全球都應該要有預防戰爭的概念，讓戰爭永遠不爆發；全民“國防”教育就是預防戰爭的概念，全民“國防”教育要從自身做起，在平時就要有自救的能力。



與會者有“教育部”常務次長林騰蛟、學生事務及特殊教育司長吳林輝、“國防部”軍政副部長柏鴻輝、“國防部”全民防衛動員署長白捷隆、政戰局文宣心戰處長樓偉傑、政大校長李蔡彥、副校長詹志禹、國際事務學院長連弘宜、副院長魏百谷、盧業中等。活動由“教育部”主辦，出席者近百人。