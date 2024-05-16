桃園副市長蘇俊賓親贈陳建仁畫像　盼合作

陳建仁主持任內最後一次行政院會，桃園市副市長蘇俊賓將自己繪製的小卡送給陳建仁。(照:蘇俊賓臉書) 中評社台北5月16日電／“行政院長”陳建仁今天上午主持任內最後一次院會，桃園市副市長蘇俊賓在臉書發文表示，今天在會後，他將親手繪製的陳建仁畫像小卡送給陳建仁，除了感謝陳建仁曾努力嘗試為政治環境做出想要的樣貌，也期盼在朝野氣氛不太好的當下，不同政黨能夠有多一些有格局高度，即便理念不同仍能保有合作胸襟的政治人物。



蘇俊賓臉書全文如下：



“直轄市”的首長或代表列席“行政院”院會是行之有年的，蘇貞昌院長時代，以疫情為由停止邀請，一停，停兩年多。這麼長的一段時間，院會裡頭聽不到地方政府的聲音，幾次，“直轄市長”爭取列席院會，都被以各種理由拒絕。



陳院長一上任，立即調整這項做法，恢復邀請“直轄市”列席院會，並表達歡迎六都的聲音，當時，他是這麼說的“誠摯歡迎6都市長列席“行政院會”，會全力支持地方需求，讓社會更溫暖、國人更幸福、國家更進步”。這樣的反差，讓我對於初上任的陳建仁院長，有了第一個好感…



這一年多來，我常常有機會代表市長列席院會，這個我曾經熟悉又陌生的空間，我把院長的宣示當作是真的，也認真的看待自己的角色，分享在地方政府看到的政策盲點，認真準備功課，珍惜在“行政院”的每一次列席、每一次的發言。我必須說，陳院長做的，和他剛剛就任時宣示的，是一致的！



這一年多來，我們針對“政院”的建議，陳建仁院長多數是正面看待，正面回應，也積極評估，對於不同政黨的地方政府代表，不曾讓我感受到不尊重，或是敷衍。礙於篇幅，我把這一年多的每一次建言和後續的發展整理於留言處。