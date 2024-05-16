綠委諷被藍摸頭　黃國昌還原現場嗆綠夠了

民眾黨團總召黃國昌接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月16日電（記者 俞敦平）昨日在“立法院”議場外守夜的中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁，和台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌，因為一張傅崐萁拍黃國昌頭的照片引發熱議。民進黨民代與側翼群起圍攻說黃國昌被摸頭，被國民黨給馴化了。對此，黃國昌16日於“立院”受訪時還原現場真相，他表示，這單純是人與人之間的幽默互動，並痛批民進黨真的是夠了。



藍白“立委”因為擔心綠營透過登記不相關議案，技術性杯葛即將要在明天審查的“國會”改革相關修法，因此輪流守在“立法院”議場前。在這樣的背景下，黃國昌也代表民眾黨與其他藍營“立委”一起守夜，而傅崐萁帶著炸雞桶探班，與黃國昌閒聊時還摸了他的頭。這一舉動，被綠營人士放大攻擊，嘲諷黃國昌被國民黨摸頭，給馴化了。



對此，黃國昌16日受訪解釋說，當時雙方聊到民進黨無法透過議事規則擋下法案時，可能會透過使用武力霸佔主席台來進行杯葛。當時，他開玩笑的說，遇到武場當然是由國民黨負責，而當時傅崐萁也因為黃國昌這種將辛苦活都推給國民黨的玩笑話，開玩笑的拍了黃國昌的頭一下。他批評民進黨將這種人與人之間的幽默互動用於政治攻擊，並呼籲民進黨反省為何藍白兩黨需要在議場前夜排，指出這是因為民進黨在“國會”改革上的失敗。



黃國昌強調，民進黨應該為其八年來的“國會”改革跳票向人民道歉。他提到318運動的精神，指出民進黨從未理解該運動所代表的反對掌權者違法濫權的精神。他譴責民進黨對不支持其政策的人進行貼標籤和攻擊的行為，並指出這無法掩蓋民進黨在“國會”改革上的失敗。