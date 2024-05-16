520將卸任　蔡英文笑說打包是我最大挑戰

蔡英文出席馮世寬新書發表會致詞。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月16日電（記者 黃筱筠）蔡英文520將卸任，她下午出席“退輔會主委”馮世寬新書發表會，雖然講到馮的回憶錄，但蔡英文也顯得輕鬆，還會開玩笑說，“我過幾天就要畢業了，打包是我最大的挑戰”，但還有一個挑戰是，不要表現太高興。



蔡英文也非常肯定馮世寬，這時候發表新書，她一定要來，馮世寬是一個人性化“部長”，勇敢面對改革的“部長”，還有美學成分的“部長”，這本書可以瞭解“國防”自主的歷程。



蔡英文致詞之後，因稍後要授勳前“行政院長”蘇貞昌先行離開。遠見天下文化事業群創辦人高希均現場也贈送和平幸福的墨寶給蔡。



馮世寬今天舉行“大鵬展翅：馮世寬回憶錄”新書發表會。



這場新書發表會選在蔣經國圖書館舉行。除了蔡英文出席以外，還有現任“國防部長”邱國正、海基會董事長李大維、前“國防部副部長”林中斌、遠見天下文化事業群創辦人高希均等人出席。現場也有“退輔會”等官員與退役將領等出席，現場座無虛席。



蔡英文致詞雖然提到馮世寬擔任“部長”的作為，但也像是講到自己執政8年在“國防”上的作為，大家都知道她是想一直改變的人，任內初期改革，社會引起討論，可是她覺得過程中有夥伴相伴的話，對她來講堅定改革過程很感謝馮主委相陪，例如年金改革很辛苦，但為了財務更穩定，給軍方弟兄更大保障，一定要做。

