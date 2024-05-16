柯建銘喊話韓國瑜　“立法院”將迎來最長的一天

民進黨團總召柯建銘接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月16日電（記者 俞敦平）中國國民黨和台灣民眾黨“立委”15日開始在“立法院”議場大門前排班，希望在明日院會能順利通過兩黨提出的“國會”改革法案。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘16日上午在臉書寫下“立法院”將迎來最長的一天，他也在16日下午於黨團協商前受訪，強調程序正義的重要性，並期望“立法院長”韓國瑜能夠遵守這一原則。



“立法院長”韓國瑜16日下午召集朝野黨團協商，研商“新任‘行政院長’施政方針報告及本院配合延會相關事宜”、“邀請‘總統’赴‘立法院’‘國情報告’”、“環島高速鐵路建設特別條例草案”及“花東快速公路建設特別條例草案”等案。



柯建銘受訪時表示，“立法院”將迎來“最長的一天”，這是借用二戰時諾曼第登陸的D－Day來形容即將到來的“立法院”會議。他強調程序正義的重要性，並期望院長能夠遵守這一原則。他回顧了過去三十年來，無論是哪位院長，都在程序正義上保持了完整性。



柯建銘指出，當委員會協商沒有結論時，院長應主持黨團協商，確保每個人都有充分的發言機會。在討論法案時，每個條文都應該被逐一討論，以達成共識。柯回顧民進黨在“立法院”的歷史，從1986年到2016年，他們進行了數萬次的表決，儘管從未贏過，但他們為此感到驕傲，因為這展示了民主程序的重要性。



對於明天黨團是否會包圍主席台？柯建銘表示，他不會在此討論具體的行動計劃，而是強調原則性的問題。他呼籲所有黨派，包括民眾黨和院長韓國瑜，共同維護民主。