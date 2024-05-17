廖天威語中評：兩岸良性互動可能性仍很小

中華亞太安全治理學會研究員廖天威接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月17日電（記者 張穎齊）賴清德將於20日上任，兩岸關係備受關注。中華亞太安全治理學會研究員廖天威接受中評社專訪分析，賴上任後，“國防”與“外交”恐怕會有意想不到的刺激，因兩岸良性互動會小，賴的個人意識形態又太鮮明，會影響整個“國防”與“外交”體系，賴會有更強力的主導，要靠“立法院”在野黨的監督制衡。



廖天威，出生於台北，台灣大學政治學系博士，歷任台北基督學院學務長、台大共同教育中心兼任助理教授、中華亞太安全治理學會理事、“國家政策研究基金會”特約研究員、“國防大學”國家戰略研究中心研究員、“國防部國防暨戰略研究辦公室”研究員等。



廖天威表示，賴清德執政經歷相對完整，從“立委”、台南市長到“行政院長”、“副總統”等，有處理地方與“中央”事務的行政能力，但賴的個人特質、意識形態太鮮明，會影響整個“國防”與“外交”體系思維。



廖天威說，賴清德會讓兩岸問題顯得很棘手，他認為不會“蔡規賴隨”，將會是“蔡規賴不隨”，賴會更強力地主導。在520後，大陸對於賴清德不會有觀察期，民進黨會想觀察、試探大陸，表面雖想融冰，實際上賴將會有更鮮明的意志，去掌控台灣民意機關、政府政策措施等，台灣對外空間將愈來愈小。

