王國材：支持花東建設　但不贊同用條例處理

“交通部長”王國材受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月16日電（記者 俞敦平）“立法院長”韓國瑜16日下午召集各黨團協商，其中將討論關於國民黨團提出的花東交通建設草案。前來參加協商的“交通部長”王國材會前受訪時表示，他個人非常支持花東地區的建設計劃，並強調建設應該加速進行，但他認為建設計劃都應該由既定的遊戲規則詳細的個案計劃審查，而不是用條例審查的方式來處理。



16日下午，“立法院長”韓國瑜召集朝野黨團協商研商“新任‘行政院長’施政方針報告及本院配合延會相關事宜”、“邀請‘總統’赴‘立法院’‘國情報告’”、“環島高速鐵路建設特別條例草案”及“花東快速公路建設特別條例草案”等案。



對於國民黨提出的花東建設條例，王國材表示，他個人非常支持花東地區的建設計劃，並強調建設應該加速進行。他提到，尤其在4月3號的地震之後，更顯示了加強該地區基礎建設的迫切性。他指出，經過專業評估後，這些建設計劃將會更加可行。



但是話鋒一轉，王國材進一步解釋說，每一個建設計劃都應該經過詳細的個案計劃審查，包括可行性研究、綜合規劃以及環境影響評估。他認為，這些程序不適合用條例審查的方式來處理，而應該透過更嚴謹的審查機制來進行。



對於可能的520的交接在即，王國材表示，儘管目前的新“內閣”的態度不確定，他仍然會準時參與討論，並期待能夠對重要建設的進行提供意見。他強調，許多人都希望這些重大建設計劃能夠按照既定的遊戲規則和審查機制進行，而不應有破例的情況發生。