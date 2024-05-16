馮世寬新書曝　蔡曾明確說不會用文人“防長”

馮世寬舉辦新書發表會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月16日電（記者 黃筱筠）賴清德即將在520上任，律師出的“國安會秘書長”顧立雄將轉任“國防部長”，成為“文人防長”。過去曾經提到文人不適合當“國防部長”，“退輔會”主委馮世寬今天受訪表示，那是8年前對蔡英文說，當時因為發生雄三飛彈誤射事件。媒體追問那現在文人“部長”適合嗎？他則說，“我講是當時況狀，現在我沒有意見。”



馮世寬也在書中透露，有次與蔡英文談到，“文人部長”是民主制度的象徵，但與台灣現況不相宜，而蔡英文則明確回應說：“我不會用文人當‘部長’”。



79歲的馮世寬是蔡英文首任“國防部長”，今天下午在台北大直蔣經國圖書館舉舉行“大鵬展翅：馮世寬回憶錄”新書發表會。



出席者包括，蔡英文、“國防部長”邱國正、海基會董事長李大維、前“國防部副部長”林中斌、遠見天下文化事業群創辦人高希均等。現場也有“退輔會”官員與退役將領等出席，座無虛席。



馮世寬回顧，當時他說，假設是文人“部長”，可能來不及處理這件事情，因為他會驚慌，下的決定就不會是很正確的，當初他下令不准任何人打電話到海軍總部，讓時任海軍司令部上將司令黃曙光直接跟自己報告。



他說，大家當時都急著想要資料，而且各台的記者、各方面的長官都希望知道到底發生了什麼，假如發生過什麼，早就收到這個資訊了，沒有的話，應該給這些作業人員更多時間，冷靜地找出原因才對”。

