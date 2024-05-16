結束475天任期　陳建仁惜別茶會彎腰致謝

陳建仁接受“行政院”同仁獻花。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月16日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”陳建仁16日上午提出“內閣”總辭案，看守到520交接，任期共475天。陳建仁任內領導風格因其信仰而以“溫暖”著稱，與前“行政院長”蘇貞昌強勢領導的風格非常不同。“行政院”下午舉行惜別茶會時，陳建仁也很有耐心的一一向前來合照的“行政院”員工45度彎腰握手道謝，讓不少基層員工感到訝異，開心地與陳握手。



“行政院”16日下午舉辦惜別茶會，“行政院長”陳建仁、“副院長”鄭文燦、“政務委員”鄧振中、張景森、林萬億、吳政忠、張子敬、副秘書長何佩珊、發言人林子倫等人與會，現場也有近百位“行政院”員工從頭參加到尾。



“行政院”惜別茶會上，有別於一般離情依依的場景，更多的是互開玩笑的歡樂氣氛，特別是陳建仁一到場就開玩笑“請坐，請坐。啊，那沒得坐的人怎麼辦？”讓現場氣氛非常輕鬆。張景森也特別說他的人生沒有“不可能”這3個字，等520卸任後，他要去練倒立、練芭蕾，再去考街頭藝人，等到他能在捷運淡水站賣藝的時候，再請大家來“打賞”，逗笑在場人員。



陳建仁則引用故事，比喻每一位在“行政院”工作的同仁就像是蠟燭，只要一起燃燒發光，就能照亮房間、台灣，如同COVID－19疫情期間，世界各國總是訝異台灣有高達99%的感染者願意自我隔離在家，沒有每一位無名英雄，台灣的防疫成績不會這麼好。



陳建仁在致詞結束後的合照環節，當其他官員都坐在座位上等“行政院”同仁站定位合照時，陳建仁放下自己“行政院長”的身份，起身一一與前來合照的員工握手致謝，握完手再坐回位子上合照，等下一輪員工上前時，陳建仁依舊前去握手致謝，展現陳建仁溫暖、柔軟的性格與身段，讓“行政院”每一位同仁都笑容滿面。