馮世寬新書發表會葷素不忌　大開玩笑

馮世寬舉行新書發表會，老榮民送給馮一幅畫。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月16日電（記者 黃筱筠）高齡79歲的“退輔會”主委馮世寬520將卸任，今天舉行回憶錄新書發表會。他講話時葷素不忌，他提到，去年中秋節發生一件事情，桃園榮家有人來歌舞表演，這些人員看榮民北北都很高興，在其他場合要穿得很暴露，這裡不用穿得很暴露，原本是要去謝謝榮民，但是這些榮民會錯意，以為要把手放在胸部，這些表演者還晃了兩下，榮民一高興就站起來。



他說，發生這事情時，媒體報導說是他同意，記者還問你為什麼同意，“我說文旦是硬的，你叫榮民怎麼剝，但是一摸到兩個軟的，當然很高興”。馮此話一說完，底下又是一陣鼓掌與笑聲。馮世寬說，“我以為沒有掌聲，既然有掌聲我就繼續講”。



馮世寬今天舉行“大鵬展翅：馮世寬回憶錄”新書發表會。這場新書發表會選在蔣經國圖書館舉行。



除了蔡英文出席以外，還有現任“國防部長”邱國正、海基會董事長李大維、前“國防部副部長”林中斌、遠見天下文化事業群創辦人高希均等人出席。現場也有“退輔會”等官員與退役將領等出席，現場座無虛席。



馮世寬還講到已過世的前“行政院長”林洋港一段趣事，林洋港當“院長”時，有次喝醉，他告訴林洋港飛機誤點，馮現場還學林洋港講話特有的語調，也讓底下出席的貴賓們笑出聲。



馮世寬說，林洋港當時還說他是大軍閥，他當時報告“院長”，因為飛機誤點，請他到美軍宿舍休息一下，“還說我說我們都很想瞻仰你”，接著林洋港就說，“那我們就此告別”。後來一旁的高等法院院長說，“你講錯話，瞻仰是告別式”。

