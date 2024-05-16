何佩珊轉任“勞長”沒畢業　成惜別茶會笑點

何佩珊致詞。（中評社 鄭羿菲攝） “行政院”舉辦惜別茶會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月16日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”陳建仁16日上午通過“內閣”總辭案，看守到520交接。即將卸任的官員一派輕鬆，“行政院長”陳建仁、“政務委員”張景森等人都樂得大開玩笑，反倒是即將轉任“勞動部長”的“行政院”副秘書長何佩珊除了成為大家開玩笑的焦點外，也忙得不可開交，惜別茶會上總是時不時地滑手機看訊息，甚至沒有留到最後合影環節。



即將卸任的“行政院閣員”，被外界俗稱是“畢業”，陳建仁也趁機開何佩珊玩笑，幽默地說“妳還沒畢業，是去念研究所”。一席話讓全場工作人員哈哈大笑。



“行政院”16日下午舉辦惜別茶會，“行政院長”陳建仁、“副院長”鄭文燦、“政務委員”張景森、林萬億、吳政忠、張子敬、鄧振中、副秘書長何佩珊、發言人林子倫等人與會，現場也有近百位“行政院”工作人員從頭參加到尾。



何佩珊是野百合世代出身，曾參與農運、工運等社會運動，1993年起擔任民進黨“立法院”總召柯建銘辦公室主任，跟隨柯超過20年，而當了8年“行政院”副秘書長也趁機向陳建仁撒嬌道，今天早上陳建仁頒發功勳獎章時，她一直在想為什麼沒有她？她來“行政院”也8年了，而且是擔任最小的副秘書長。



何佩珊說，她在“行政院”的歷練及培養的宏觀視野，讓她對跨“部會”整合有概念，這次才有勇氣敢跳入下一個火坑（指轉任“勞動部長”）。坐在後方的陳建仁立刻接話開玩笑道，“妳還沒畢業，是去念研究所”。一席話讓所有人哈哈大笑。



何佩珊接著說，好吧，她要請各位“行政院”同仁，繼續給她加持，才能讓她走得更穩、更久。



何佩珊幾乎成了大夥打趣的焦點，當鄭文燦致詞向何佩珊感謝時，突然天外神來一筆“妳要繼續念研究所了，大家才知道原來何佩珊也是一個左派少女耶！”眾人立刻又笑成一團，讓這場惜別會的氣氛，一點都沒有離別的氛圍。