邱議瑩諷韓國瑜是傅氏王朝小弟　藍委怒嗆

韓國瑜召集朝野黨團協商。（照片：“立法院”“國會”頻道直播） 中評社台北5月16日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立法院長”韓國瑜今日下午主持朝野黨團協商，在討論花東交通建設相關條例時，民進黨團總召柯建銘發言完畢後，經韓國瑜指示由國民黨團書記長洪孟楷發言時，民進黨“立委”邱議瑩發言抗議，並批評韓國瑜把“立法院長”做小，嘲諷韓是傅氏（指國民黨團總召傅崑萁）王朝小弟，引來國民黨團不滿，雙方開始互罵，導致院長韓國瑜必須宣布休息。



“立法院長”韓國瑜16日下午召集朝野黨團協商，研商“新任‘行政院長’施政方針報告及本院配合延會相關事宜”、“邀請‘總統’赴‘立法院’‘國情報告’”、“環島高速鐵路建設特別條例草案”及“花東快速公路建設特別條例草案”等案。



今日協商一開始很順利的完成朝野雙方分歧不大的新任“行政院長”施政方針報告及本院配合延會相關事宜，並決定會期延至7月16日休會，並於5月31日邀請新任“行政院院長”率同各“部會”首長列席進行施政方針報告並備質詢。



接著針對邀請賴清德赴“立法院”“國情報告”一案，朝野雙方還是有分歧。對於在野黨提議的每四到五位委員詢問後，“總統”進行一次補充報告的提案，柯建銘認為是變相的即問即答因此不同意。但由於此案於冷凍期還沒到，加上這次也有邀請“交通部長”王國材和“國發會副主委”高仙桂列席，處理今日關鍵的花東交通建設相關法案，為了不要讓官員空等，因此也並沒有花太久時間就決定留待下次協商繼續處理。



由於花東交通建設的相關條例已經過了1個月的協商冷凍期，且很有可能於明日院會進行表決。因此一開始藍綠雙方火藥味就很濃，雙方先針對是否可以開放非黨團幹部列席進行交鋒。在韓國瑜的斡旋下，雙方最後決定讓非幹部可以列席，並同意未來將針對朝野協商出席人員進行修訂。



接下來朝野黨團幹部輪流發言，邱議瑩舉手都被跳過，她表達不滿，國民黨團書記長洪孟楷說，院長沒有同意，就不能發言，請尊重院長。邱議瑩批，“敬告韓院長，要把自己做大、不要做小，過去王院長（‘立法院’前院長王金平）沒有像你這樣做小，不要變成傅氏王朝的韓小弟。”



朝野衝突一觸即發，韓國瑜宣布休息。經休息後，韓說，未來朝野協商誰可以列席、誰可以發言，都會在開會通知寫清楚。