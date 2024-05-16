大熊貓團團標本9月展出　追憶昔日甜蜜

台北市立動物園大熊貓“團團”標本於2023年底製作完成，目前於教育中心地下一樓展出。（台北市立動物園提供） 中評社台北5月16日電／台北市立動物園大熊貓“團團”於2022年11月19日病逝，遺體做成標本預計9月起展出，讓團團的粉絲可以追憶昔日甜蜜。



台北市立動物園邁入建園第110周年，目前策畫“瀕危動物故事館”將於17日舉行動工典禮。當中人氣最高的大熊貓“團團”標本由大象林旺標本師林文龍操刀，將在神秘角落展出。動物園園長諶亦聰表示，等故事館完工後無縫接軌的搬過去，預計9月開館，未來會增加互動體驗，讓解說更加豐富。



台北市立動物園大熊貓“團團”於2022年11月19日病逝，園方立即開始“團團保存計劃”，於2023年底將標本製作完成。為呈現物種的多樣性與自然行為，動物園策畫“瀕危動物故事館”扮演博物館角色，讓大眾認識瀕危物種及全球保育行動，翻轉全球物種瀕危趨勢。



另外，石虎保育繁殖計劃又傳好消息！台北市立動物園透過林業與自然保育署野生動物救傷收容平台，與生物多樣性研究所合作石虎保育繁殖計劃，收容石虎“春捲”與“阿給”今年再度成功配對。“春捲”於今年3月16日順利產下“捲心餅”及“捲心麵”兩隻石虎寶寶，兩個月大的石虎寶寶已完成初次健檢，未來將進入野放系統，成為野外石虎族群的生力軍。



和泰集團自2021年起支持台灣石虎保育工作，於年5月14日台北動物園建園110周年之際，捐贈“和泰17號”給動物園作為野生動物保育工作車輛，以實際行動協助動物園執行本土物種救傷、野放追蹤、保育教育等工作，協助擴大保育影響力，以集結更多力量來守護石虎生活環境，喚起大眾對石虎及其他台灣原生物種的關注，共同翻轉物種瀕危趨勢（Reverse the Red）。