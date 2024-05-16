鄧振中曝內幕　駐台代表最喜歡鄭文燦

鄧振中致詞時推崇鄭文燦。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月16日電（記者 鄭羿菲）民進黨內中生代位置大搬風，“行政院副院長”鄭文燦將接掌海基會董事長，推動兩岸民間交流。由於蔡英文執政8年兩岸關係降到冰點，鄭到海基會是遭冰凍，還是可大展拳腳？意見兩極。不過，負責對外經貿談判的“行政院政務委員”鄧振中16日在惜別茶會上，卻特別提到“外國派在台灣代表都最推崇、都非常喜歡鄭文燦”，包括美國在台協會（AIT）處長孫曉雅。



鄧振中的一番言詞，似看好鄭文燦日後政治前途。



經濟文官出身的鄧振中籍貫是福建省三元縣，也是目前唯一2013年江宜樺“內閣”以來，仍在職的“內閣閣員”，曾任“經濟部長”、“國安會”副秘書長、駐美代表處副代表、陸委會副主委等職，現為“行政院政務委員”兼經貿談判辦公室談判總代表，負責對美談判台美21世紀貿易倡議，520後將交棒給經貿談判辦公室談判副總代表楊珍妮。



“行政院長”陳建仁16日上午通過“內閣”總辭案，看守到520交接。



“行政院”16日下午舉辦惜別茶會，“行政院長”陳建仁、副院長鄭文燦、“政務委員”張景森、林萬億、吳政忠、張子敬、鄧振中、副秘書長何佩珊、發言人林子倫等人與會，現場也有近百位“行政院”工作人員從頭參加到尾。



鄧振中致詞時表示，其實鄭文燦在他看起來是最受外國派在台灣代表推崇、非常喜歡的人，他不知道大家知不知道，像AIT處長孫曉雅等人，都非常喜歡鄭文燦。道理很容易瞭解，鄭文燦無論評論什麼事情都非常緩和、中肯，而且很有見地，這是很難得能夠讓從沒有一個共識的國際社會，成為大家的共識。



鄭文燦致詞時也誇鄧振中是台灣對外談判的活字典，陳建仁一直說台灣可能不能沒有鄧振中，台美21世紀貿易倡議很不好談，談完後可能變成其他國家一個很高的門檻、標準與範本。