宋燕輝：蔡英文不登太平島　還要歷史定位？

中研院歐美所退休研究員宋燕輝。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月17日電（記者 張穎齊）中國國民黨、台灣民眾黨約20名“立委”18日將登太平島，綠營持續反對。“中央研究院”歐美研究所退休研究員宋燕輝16日在一場研討會上表示，藍白委登太平島，他是雙手贊成，太平島是“中華民國主權領土”，寸步不讓，但親美抗中的蔡英文因美國、菲律賓因素，目前仍未登島。要問蔡英文的歷史定位還要不要？蔡英文這8年的成績是多少？



政治大學國際關係研究中心16日下午舉行2024南海問題研討會，討論太平島與台灣的南海定位，主持人為政大國關中心專任研究員、台灣安全研究中心主任劉復國。



宋燕輝表示，在座很多與談人及他都去過太平島，很遺憾台灣的政府官員不重視，一般台灣人也關心不夠，太平島不僅牽涉到外交、“領土”、還有經濟、台灣2300萬人發展、氣候變遷、海洋環境保護、戰略安全等，但蔡英文這8年捍衛“主權”的成績如何？他打上問號，“總統”登島是很重要的，必需捍衛“國土”，即便沒實力，也要輸人不輸陣，不講話就被人看不起，菲律賓都敢，日本都主張沖之鳥礁是島了。



宋燕輝說，如今中美競爭，美國擔心中國崛起，想要維持的是自己的現狀，但要知道，中國已有能力在南海部署20座海上浮動核電站。針對國民黨、民眾黨“立委”明天要去登島，他是雙手贊成，只可惜民進黨“立委”與國民黨的“國防”專業“立委”陳永康沒去。陳水扁、馬英九都去過了，蔡英文的歷史定位還要不要？台灣要對美國說“我們不同、我們要去”，太平島是活牌，不管南海、214金門撞船事件如何，兩岸都要對話。



鄭樟雄說，菲律賓在海上實力與台灣差太遠，馬英九時期都有準備，但現在的政府卻漠視，要知道太平島就是“中華民國領土”，沒有懸念，寸土不讓。李景琪也說，不管朝野或政治上意見如何，太平島就是寸土不讓。裴凡強更秀出太平島、曾母暗沙採訪照片說，自己是第一位踏上曾母暗沙採訪，南海是我們的祖產，不管與大陸紛爭如何，菲律賓就是侵犯我們固有疆域。但很遺憾政府沒做好。



台灣前防長伍世文也以預錄畫面強調，自古以來，南海太平島是我們的漁場，他還曾在東沙舉辦過衛星通訊通話儀式。