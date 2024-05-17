王宏仁：特朗普若贏　美印太戰略會生變

“國策研究院”執行長、成功大學政治系教授王宏仁。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月17日電（記者 方敬為）“國策研究院”執行長、成功大學政治系教授王宏仁16日出席論壇表示，中美強權在印太區域部署集團式競爭，例如中俄朝的戰略合作、美日菲、美日韓等同盟，雖然普遍觀察中俄朝關係並不夠穩固，但西方陣營的印太區域集團同樣有許多不穩定因素，最大的變數就是美國年底總統大選，倘若特朗普勝選，現行印太區域的戰略結構可能會有重大變化。



東海大學社科院與《中共研究雜誌》16日合辦“大國競爭下的東亞安全”論壇，王宏仁以“朝鮮半島安全動向”為題發表看法。



王宏仁表示，韓國今年4月初國會改選後，形成朝小野大的局面，因此各界都在關注相關局勢變化，是否會導致韓國總統尹錫悅的外交政策出現轉變？他先下結論，整體變化不會太大。由於韓國是總統制，加上只能做一任，從歷史上經驗來看，韓國總統在相對有限的任期裡，會根據本身的政策原則加以推進，即使前段時間尹錫悅發表了選後感言，態度謙卑，可是在外交政策上應該仍會採取親美路線。



王宏仁指出，但也因為韓國執政黨在期中選舉落敗，尹錫悅又民調低迷，只能做一任的前提下，韓國未來可能的政權更迭，將會導致美國為首西方陣營在印太地區的戰略部署出現變化。

