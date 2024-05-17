劉復國：兩岸在南海方面應兄弟登山各自努力

政大國關中心專任研究員、台灣安全研究中心主任劉復國。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月17日電（記者 張穎齊）南海局勢險峻，中美等多國角力，菲律賓民間團體組成“這是我們的”（Atin Ito）聯盟，15日出動100艘小型漁船、300人前往黃岩島。政大國關中心專任研究員、台灣安全研究中心主任劉復國16日在一場研討會指出，南海已激化成中美之爭，多國都在此有積極擴大動作，菲律賓透過實際行動與輿論戰，恐將與中國產生摩擦，這對台灣是一大警訊，台灣如何應對？要銷聲匿跡？



政治大學國際關係研究中心16日下午舉行2024南海問題研討會，討論太平島與台灣的南海定位，劉復國主持，與談人有前“海巡署”副署長鄭樟雄、“中央研究院”歐美研究所退休研究員宋燕輝、台灣安全研究中心副主任胡瑞舟、警察大學公共安全系副教授陳偉華、前“海巡署”東部地區巡防局副局長、前“海巡署”南沙指揮部指揮官李景琪、台灣首位登上曾母暗沙採訪的記者裴凡強。前“國防部長”伍世文以預錄畫面參與。



劉復國表示，南海情勢與以往已不同，最主要受到中美戰略競爭影響，將會持續激化，今年更適逢美國選舉年，預期南海的競爭將更激烈、緊張更升高，儘管中國與東協國家有要談判推進南海行為準則，但應會在明年，因今年的輪值主席國老撾看起來沒有在努力，只能寄望下一個主席國馬來西亞，談判將會釐定南海很多遊戲規則，看2025年底能否完成。



劉復國說，中美戰略競爭下，尤其美國運用菲律賓介入南海，菲律賓、越南、馬來西亞都不斷擴大在南海的擁有權，當然規模是無法與中國大陸比擬，但如今菲律賓動員100多艘漁船到黃岩島，恐將與中國大陸產生海上摩擦。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的南海政策，會透過國際媒體發聲，爭取在外交上道德的高位，過去1年率國際媒體現場採訪中國大陸海警如何施壓、水炮攻擊，善用輿論戰。

