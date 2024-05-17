邱師儀：美防賴清德走向獨立　力道會抓較緊

東海大學政治系教授邱師儀。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月17日電（記者 方敬為）針對賴清德520將就職，台美關係走向，東海大學政治系教授邱師儀16日出席論壇表示，賴曾自稱為“務實‘台獨’工作者”，預期美國避免台灣明著走向獨立，力道會抓較緊；但美國對台的軍事合作與支持不會改變，因為美國總統拜登明白，對中國強硬有助選情。



邱師儀說，當然，美國仍在部分議題需要與中國合作，例如俄烏戰爭、經貿方面，因此美中仍舊鬥而不破，未來拜登若順利連任，美中關係架構上不會有太大轉變，但至少從拜登過去的講話可以確定，美國對台海問題已轉趨戰略清晰，這對台灣而言是好事，而假設未來是特朗普捲土重來勝選，美中台關係變化就相對難測。



東海大學社科院與《中共研究雜誌》16日合辦“大國競爭下的東亞安全”論壇，邱師儀就美國大選及520後美台關係等議題發表看法。



邱師儀表示，他觀察拜登已走回在奧巴馬時期擔任副手時的建制派路線，奧巴馬時期比較在乎中東、反恐以及其非洲裔的背景，內政多於外交，這也是民主黨一直的特色，當然，拜登吸取之前特朗普經驗後，體會到對中國的強硬程度與選票有正相關，因此日前才宣布，今年將針對中國電動車進口增加關稅到100%。但另一方面，美中之間逐漸有接觸，因為拜登要爭取連任，某方面仍需要與中國合作，可以看到，包括國務卿布林肯或者財政部長耶倫都到中國訪問互動。



邱師儀提到，拜登選舉至今，最大的問題還是在內政方面，他長期觀察美國政治發現，美國的選民並不太關注國際政治。根據各種民調，美國選民對國際議題的關注頂多排到第六名，名列前茅的議題包括墮胎法案、槍支管制，甚至連學費都比國際關係更為前面。美國作為一個強盛的國家，有許多內部事務需要處理。因此，在評估美國處理外交議題時，政治人物通常希望在外交和軍事上的失誤不要內化為內政問題，對選舉沒有幫助。

