胡瑞舟：兩岸關係如惡化 太平島成關鍵變數

政大台灣安全研究中心副主任胡瑞舟。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月17日電（記者 張穎齊）南海局勢險峻，政治大學台灣安全研究中心副主任胡瑞舟16日在一場研討會上說，中美在南海角力，多國都參與，被認為已是世界的火藥桶，甚至是目前最有可能引爆第三次世界大戰的點，若台灣在南海立場上，協助美國來對抗中國大陸，台灣恐怕將會往壞的方向。



政治大學國際關係研究中心16日下午舉行2024南海問題研討會，討論太平島與台灣的南海定位，主持人為政大國關中心專任研究員、台灣安全研究中心主任劉復國。



胡瑞舟說，中美在南海角力，日本、韓國、印度、澳洲都派軍艦來，英、法、德、甚至加拿大都有，地位重要，中美的衝突點就是南海，美國在此強調航線自由，中國大陸則是填礁造堡，擦槍走火、引發衝突可能性很高，有人認為南海是世界火藥桶，甚至是第三次世界大戰的引爆點。



胡瑞舟說，南海是台灣重要的踏腳石，也是兩岸關係的重要變數，可好可壞，若要往好的方面，即運用在太平島、南沙的“主權”，與大陸有良性互動，並釋放善意訊息。但也可往壞的方向發展，就是將太平島租借給美軍使用，搞軍事設施，協助美國去掌控中國在南海的軍事行動，那兩岸關係會惡化，太平島成為關鍵變數。

