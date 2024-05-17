中評現場：韓國瑜要當暖男　終被吳思瑤激怒

“立法院長”韓國瑜16日下午召集朝野黨團協商。（截自“國會”頻道直播畫面） 中評社台北5月17日電（記者 俞敦平）請各位官員盡速移動，保持微笑！中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜由於政黨協商遲遲沒有結果，看到已接近公務人員下班時間，因此當起暖男，招呼列席的行政官員們先行離場。之後，政黨協商繼續，緊接著發言的民進黨籍“立委”吳思瑤，不僅發言過度冗長，又不停離題，遭到韓國瑜的屢次阻止，吳思瑤不但未停止，甚至嗆聲韓國瑜讓她失望。引來平常溫和的韓國瑜直接反嗆說，“妳才讓我失望”，由於看到韓國瑜動怒，一旁的民進黨總召柯建銘急忙出言緩和情況，吳思瑤這才停止發言。



“立法院長”韓國瑜16日下午召集朝野黨團協商商“新任‘行政院長’施政方針報告及本院配合延會相關事宜”、“邀請‘總統’赴‘立法院’‘國情報告’”、“環島高速鐵路建設特別條例草案”及“花東快速公路建設特別條例草案”等案。



由於花東交通建設的相關條例已經過了1個月的協商冷凍期且很有可能於明日院會進行表決。因此一開始藍綠雙方火藥味就很濃。雙方直到下午五點四十分都遲遲無法得出結論。甚至藍綠雙方黨團幹部嗆聲要挑燈夜戰。因此，韓國瑜當了暖男，讓列席的“行政院”官員先行離開。



在官員離席後，首先發言的吳思瑤先表達了對“立法院”議程安排的不滿。她認為重要的議題如環島高鐵應該被優先處理，而不是被排到議程的後面。由於她的發言過度冗長，但是她仍繼續發言，還反嗆試圖提醒她注意時間的韓國瑜。



韓國瑜強調，她討論的內容已經超出了議程範圍，並提醒吳思瑤注意時間控制。韓強調，雖然“立法委員”有權利進行充分的討論，但也應該尊重其他委員的發言權利。吳思瑤仍然不理韓國瑜的勸導，還反嗆說韓國瑜讓她失望了。此時，平常擔任主席都表現得非常溫和的韓國瑜，言詞轉為嚴厲地反嗆吳思瑤說，“妳才讓我失望，不但一開始就給我上了一層枷鎖，還把發言當成演講比賽”，並要求吳思瑤自重。



此時，吳思瑤仍不願意停止發言，甚至繼續跟韓國瑜嗆聲。看到韓國瑜似乎動怒，一旁的民進黨總召柯建銘急忙出言緩和情況，吳思瑤這才停止發言。在吳思瑤終於停止發言後，韓國瑜先是請出席的委員一定要注意時間控制。韓以主席的身分宣告，現在進行環島高鐵逐條協商，拜託各位黨團幹部能夠對焦在是日的議程上進行討論。