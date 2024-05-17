漫長協商無果　藍委宣示全力通過“國會”改革

協商後黨團三長與守議場前的藍營人士一起合照。(擷取自國民黨團直播畫面) 中評社台北5月17日電（記者 俞敦平）在歷經超過5個半小時的朝野協商無果之後，國民黨團三長與留守在議場前的藍委們召開了記者會，儘管藍委們都因為長時間的駐守議場或議事攻防略顯疲態。但仍然堅定表達了他們無懼於朝野協商中綠營做出的威脅，要確保“國會”改革法案能通過，國民黨已做好準備迎戰任何挑戰。



16日下午，“立法院長”韓國瑜召集朝野黨團協商研商“新任‘行政院長’施政方針報告及本院配合延會相關事宜”、“邀請‘總統’赴‘立法院’‘國情報告’”、“環島高速鐵路建設特別條例草案”及“花東快速公路建設特別條例草案”等案。



在歷經超過5個半小時的朝野協商之後，藍綠雙方仍然無法在花東交通建設的相關條例上獲得共識，儘管此時民進黨團總召柯建銘仍然想要繼續發言，韓國瑜仍在晚間七點三十一分左右宣布散會。於會後國民黨團三長夥同還留守在議場前排班，避免綠營透過提案技術性阻擋“國會”改革法案審查的藍委們共同召開記者會。



國民黨團總召傅崑萁痛批，民進黨將“立法院”變成了一個表演場地，並指責他們在協商會議中進行人身攻擊和試圖拖延時間，而不是進行實質性的討論。傅崑萁強調，民進黨的行為是為了阻擋“國會”改革法案的通過，並挑戰韓國瑜“院長”的權威。



傅崑萁接著痛批，民進黨在協商中恐嚇將在明天進行史上最激烈的“國會”衝突，甚至呼籲綠委明天穿著輕便服裝來開會。他表示，儘管在野黨沒有如民進黨般周密的準備，但他們將為了人民而奮戰到底，確保“國會”改革法案的通過。傅崑萁接著痛批了民進黨整體的墮落和腐敗，並重申國民黨團即使面對民進黨所採取的極端行動，國民黨團也將團結一致，不讓貪污腐敗的勢力再次踐踏“國家”的利益。

